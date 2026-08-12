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Golpe al huachicoleo en Yucatán: Cateo en Umán deja tres detenidos por presunta sustracción y venta ilegal de combustible

Tres personas fueron detenidas por su probable participación en la sustracción y comercialización ilícita de combustible en la vía Umán-Tebec.

Por Redacción Por Esto!

12 de ago de 2026

1 min

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Cateo en la carretera Umán-Tebec deja tres detenidos por presunta sustracción y venta ilegal de combustible
Cateo en la carretera Umán-Tebec deja tres detenidos por presunta sustracción y venta ilegal de combustible / Especial

La Fiscalía General de la República (FGR) en Yucatán ejecutó una orden de cateo en un predio ubicado sobre la carretera Umán-Tebec, donde fueron detenidas tres personas por su probable participación en la sustracción y comercialización ilícita de combustible.

De acuerdo con las investigaciones, las personas detenidas presuntamente extraían diésel de vehículos pesados para almacenarlo en bidones y posteriormente trasladarlo a bordo de una camioneta, con la finalidad de venderlo de manera clandestina.

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Durante el operativo, las autoridades aseguraron cinco bidones, además de 100 litros de un líquido con características similares al diésel. También fueron localizadas tres mangueras, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Como parte de la diligencia, la FGR aseguró además el inmueble que presuntamente era utilizado para almacenar el combustible sustraído.

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Las tres personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones y determinar su posible responsabilidad en delitos relacionados con hidrocarburos.

La FGR recordó que las personas señaladas son consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

La dependencia federal informó que continuará con las investigaciones para combatir la sustracción, almacenamiento y comercialización ilegal de hidrocarburos, y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que pudiera constituir un delito.

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