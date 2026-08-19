Narcobloqueos en Michoacán: Sheinbaum afirma que responden a operativo para detener objetivos criminales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que los bloqueos carreteros, quema de vehículos y hechos violentos registrados desde las primeras horas de este miércoles 19 de agosto en distintos puntos de Michoacán están relacionados con un operativo de seguridad para detener a diversos objetivos criminales.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que las acciones comenzaron como respuesta a un despliegue que se realiza desde la madrugada y señaló que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y otras corporaciones se encuentran en la zona.

Sheinbaum no precisó qué grupo delictivo estaría relacionado con los hechos ni cuántos municipios presentan afectaciones, y adelantó que el Gabinete de Seguridad ofrecerá más información conforme avance el operativo.

¿Por qué hay bloqueos y quema de vehículos en Michoacán?

De acuerdo con la presidenta, la causa principal es un operativo para detener a varios objetivos.

“Hay un operativo de detención de diversos objetivos y por eso estas acciones en algunos lugares”, explicó Sheinbaum al ser cuestionada sobre los hechos violentos reportados durante la mañana.

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La mandataria indicó que las autoridades federales ya desplegaron los elementos necesarios para apoyar las acciones de seguridad.

Reportes preliminares señalan que durante el operativo se produjo un enfrentamiento entre elementos de la Defensa y civiles armados, lo que habría derivado posteriormente en bloqueos y vehículos incendiados.

¿Dónde se reportan bloqueos en Michoacán?

El C5 de Michoacán reportó afectaciones en al menos siete puntos, entre ellos tramos de Morelia, La Piedad, Purépero, Ecuandureo, Tangancícuaro y la carretera Carapan-Zacapu.

También se reportaron bloqueos en la carretera Zamora-La Piedad y en zonas cercanas a El Sauz de Abajo, El Pochote y Quiringüicharo.

La región de Zamora aparece entre las áreas con mayores afectaciones durante la mañana.

Operativo federal contra CJNG desata «narcobloqu3os» en #Michoacán. pic.twitter.com/XesXg3x4cA — Alerta Tactica GN (@GnTactica) August 19, 2026

Hay operativo federal en curso

Hasta el momento, la información sigue en desarrollo y las autoridades no han dado a conocer oficialmente la identidad de los objetivos buscados ni el grupo criminal al que pertenecerían.

#Ahora| tras los enfrentamientos, quema de vehículos y un operativo coordinado entre fuerzas de seguridad nacioanlen la zona de #Zamora en #Michoacán se reportan al menos 5 personas fallecidas. pic.twitter.com/2Q2imv319j — RAMIRO ESCOTO DIGITAL (RED) (@Ramiro_Escoto) August 19, 2026

Tampoco existe todavía un balance definitivo de víctimas, detenciones o daños materiales.

Sheinbaum sostuvo que el Gabinete de Seguridad dará más detalles posteriormente y subrayó que el despliegue federal continúa activo en Michoacán.

IO