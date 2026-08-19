Reincidente “El Ratón” detenido tras intento de linchamiento en Sihochac

Anoche, una persona del sexo masculino identificada como V.L.M.M., de 38 años, apodado “El Ratón”, estuvo a punto de ser linchado por presunto intento de robo en la localidad de Sihochac, municipio de Champotón.

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Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas del martes, cuando un grupo de pobladores, hartos de sus fechorías, intentaron darle un escarmiento.

No obstante, “El Ratón” logró escabullirse y luego fue detenido por elementos policiales, quienes lo trasladaron a los separos de la municipal en la ciudad de Champotón, según los reportes.

Cabe recordar que el pasado 11 de agosto, este sujeto ya había sido detenido por elementos de la policía junto con otros dos individuos, por la presunta posesión de arma de fuego tipo hechiza y sustancias ilícitas.