Yucatán refuerza vigilancia en la temporada de pulpo tras primeras muertes de pescadores por buceo ilegal

La Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables del Gobierno del Estado (Sepasy) hizo un nuevo llamado a los pescadores de Yucatán para extremar precauciones durante la temporada de pulpo, luego de que se registraran las primeras muertes de trabajadores del mar. La dependencia insistió en evitar el buceo para capturar el molusco, debido a que esta práctica está prohibida por el elevado riesgo que representa.

La titular de la Sepasy, Lila Frías Castillo, señaló que han recibido reportes de pescadores sobre personas que recurren al buceo para obtener pulpo, pese a que no está permitido. Ante ello, indicó que el Gobierno estatal mantiene coordinación con la Secretaría de Marina, Conapesca y Profepa para identificar los sitios donde se realiza esta actividad ilegal y reforzar la vigilancia durante la temporada.

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Frías Castillo advirtió que el buceo representa un peligro para la integridad de quienes lo practican, pero también puede afectar la reproducción de la especie. Explicó que mediante esta modalidad pueden capturarse ejemplares que aún no alcanzan la talla autorizada y destruirse las cuevas donde se reproduce el pulpo, lo que podría reducir la biomasa disponible durante los próximos años.

En cuanto al comportamiento de la temporada, la funcionaria informó que los primeros días han registrado una importante actividad en los puertos y que las capturas han mejorado conforme avanzan las semanas. También destacó que el precio de apertura se ubicó entre 100 y 120 pesos por kilogramo, cifra superior a las expectativas, lo que atribuyó a la demanda del producto en los mercados de exportación.

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La titular de la Sepasy agregó que el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS) todavía no entrega el dictamen sobre el volumen de captura permitido para este año, aunque estimó que podría estar listo antes de concluir agosto. De acuerdo con lo analizado en el Comité Estatal de Pulpo, se prevé que la cuota sea similar a la del año pasado, cuando se establecieron 32 mil toneladas para Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Finalmente, Frías Castillo reiteró la necesidad de respetar las artes de pesca autorizadas y evitar métodos ilegales que pongan en riesgo a los trabajadores y afecten la disponibilidad del recurso. Subrayó que el cumplimiento de las normas será fundamental para reducir accidentes y garantizar que la pesquería pueda mantenerse durante las próximas temporadas.