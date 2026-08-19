Detienen a “El Benya” en Tulum con más de 40 bolsas de presunta marihuana

Más de 40 bolsas con hierba seca con características similares a la marihuana fueron aseguradas durante la detención de un hombre de 27 años, identificado como Adolfo Ángel “N”, alias “El Benya” y/o “El Besos”, quien quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) por su probable participación en delitos contra la salud.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el aseguramiento se realizó durante una intervención conjunta de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tulum, personal de la Fiscalía General del Estado y efectivos del Ejército Mexicano. Tras detectar la presunta posesión de sustancias ilícitas, los agentes procedieron con la detención.

Noticia Destacada Detienen a “El Aban" con presuntas drogas en la colonia Guerra de Castas en Tulum

Durante la revisión, fueron localizadas más de 40 bolsas de plástico transparente que contenían hierba verde y seca. Por sus características, el material fue identificado de manera preliminar como marihuana, aunque corresponderá a los peritajes realizados por la autoridad ministerial confirmar el tipo y cantidad exacta de la sustancia asegurada.

El hombre fue detenido ante la probable flagrancia de un delito contra la salud. Tanto Adolfo Ángel “N” como los indicios encontrados quedaron bajo resguardo y posteriormente fueron trasladados ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el peso total de la presunta droga asegurada, ni precisado si las más de 40 bolsas estaban destinadas para su comercialización. Tampoco se dio a conocer si durante la intervención fueron encontrados dinero en efectivo, armas, teléfonos celulares u otros objetos que pudieran ser incorporados como indicios a las investigaciones.

Noticia Destacada Detienen a tres hombres con más de 250 dosis de drogas en Tulum

Será la representación social la encargada de analizar los elementos recabados para establecer la posible modalidad del delito contra la salud que pudiera configurarse y determinar si existen datos suficientes para llevar el caso ante un juez de control.

La Fiscalía General del Estado continuará con las diligencias para establecer la procedencia de la sustancia, su composición y demás circunstancias relacionadas con el caso, mientras se define la situación jurídica de Adolfo Ángel “N” dentro de los plazos establecidos por la ley.