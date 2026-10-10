Laureano Coronado Viera formaliza su registro para buscar coordinación de Morena en Bacalar

Laureano Salomón Coronado Viera, conocido popularmente como “Chan Lau”, se registró como aspirante a la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Bacalar, Quintana Roo, como parte del proceso interno de organización del partido rumbo a las elecciones de 2027.

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El actual regidor del Ayuntamiento de Bacalar fue identificado como el primer aspirante registrado en el municipio para participar en este procedimiento. Coronado Viera cuenta con antecedentes de participación política local y forma parte de la Comisión de Desarrollo Social del Cabildo, donde se desempeña como vocal.

Su inscripción se realiza en el marco de la convocatoria nacional de Morena, que busca seleccionar a las personas encargadas de fortalecer la organización territorial del partido en los municipios de Quintana Roo. El procedimiento contempla la revisión de documentos y la evaluación de los perfiles registrados, por lo que su participación no representa una designación como coordinador ni una candidatura oficial para las elecciones de 2027.

De acuerdo con la convocatoria, el periodo de registro permanecerá abierto hasta el 18 de octubre, mediante la plataforma electrónica habilitada por Morena. Posteriormente, las instancias partidistas revisarán las solicitudes para determinar su procedencia y continuar con el proceso interno de selección de las coordinaciones municipales.

JGH