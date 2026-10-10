Cristina González Castro se anota en la contienda interna de Morena en Felipe Carrillo Puerto

María Cristina González Castro anunció su registro como aspirante a la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, sumándose a la contienda interna que comenzó a reunir a distintos perfiles políticos y sociales de la Zona Maya, como parte de los trabajos de organización del partido rumbo a las elecciones de 2027.

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A través de sus redes sociales, González Castro dio a conocer su decisión de participar en el proceso y expresó su intención de continuar trabajando por las comunidades del municipio. En su mensaje, destacó la necesidad de fortalecer los servicios de salud, ampliar las oportunidades educativas, mejorar los caminos y generar mejores condiciones para las familias, tanto de la cabecera municipal como de las localidades rurales.

¿Quiénes buscan la coordinación de Morena en Felipe Carrillo Puerto?

El registro de Cristina González se suma a los anunciados por Petronilo Ucán Chí, Víctor Manuel del Ángel Ventura, Juan Carlos Arana Buenfil, María Juliana May Esquivel y el diputado José María Chacón Chable, entre otros interesados en participar en el proceso interno. La presencia de varios aspirantes refleja el interés por encabezar los trabajos de organización territorial de Morena en Felipe Carrillo Puerto, municipio que tendrá renovación de Ayuntamiento en las elecciones de 2027.

¿Cuándo termina el registro de coordinadores municipales de Morena?

De acuerdo con la convocatoria del partido, el periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el 18 de octubre de 2026, mediante una plataforma digital. Una vez concluida esta etapa, las instancias correspondientes revisarán la documentación de los participantes y determinarán cuáles solicitudes cumplen con los requisitos establecidos. Es importante precisar que el registro de Cristina González no representa su designación como coordinadora municipal ni una candidatura oficial a la presidencia municipal de Felipe Carrillo Puerto, pues ambas decisiones están sujetas a los procedimientos internos y electorales correspondientes.

JGH