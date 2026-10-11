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Jorge Sanén anuncia registro para buscar la coordinación de Morena en Cancún

El anuncio lo realizó el diputado por medio de sus canales oficiales.

Por Redacción Por Esto!

11 de oct de 2026

1 min

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Jorge Sanén anuncia registro para buscar la coordinación de Morena.
Jorge Sanén anuncia registro para buscar la coordinación de Morena. / X: @jorge_sanen

Jorge Sanén Cervantes, diputado local y presidente del Consejo Estatal de Morena en Quintana Roo, anunció este domingo 11 de octubre de 2026, su registro oficial como aspirante a la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación en el municipio de Benito Juárez (Cancún).

El anuncio lo realizó el diputado por medio de sus canales oficiales, y dentro del periodo de convocatoria interna del partido, mismo que se encuentra abierto del 8 al 18 de octubre, como parte de la organización territorial de la militancia rumbo a las próximas elecciones de 2027.

El dirigente hizo un llamado a preservar la unidad dentro del partido, destacando el papel de la militancia fundadora y promoviendo la integración de nuevos comités. Sanén remarcó que la dirección del proyecto debe mantenerse bajo la identidad partidista:: “Quien coordine a Morena debe venir de Morena... Cancún es territorio guinda, y la Coordinación debe ser guinda”.

Al ser cuestionado sobre el proceso interno, rechazó que existan acuerdos previos o la práctica de imposición, asegurando que la selección dependerá de la decisión ciudadana y del trabajo realizado en territorio. Con su registro, Jorge Sanén se suma a la lista de perfiles inscritos en la contienda interna de Morena para definir la coordinación.

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