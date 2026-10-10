Juan Carlos Arana Buenfil vuelve a la contienda interna de Morena en Felipe Carrillo Puerto rumbo a 2027

Juan Carlos Arana Buenfil, identificado como uno de los fundadores de Morena en Felipe Carrillo Puerto, se registró para participar en el proceso interno de selección de la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, con miras a la reorganización territorial del partido en Quintana Roo rumbo a las elecciones de 2027. El ingeniero de profesión fue señalado como el primero en anunciar su inscripción en el municipio, donde ya comenzaron a sumarse otros perfiles políticos y sociales interesados en encabezar los trabajos partidistas.

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Su participación representa un nuevo intento por posicionarse dentro de Morena en Felipe Carrillo Puerto, luego de que en el proceso electoral de 2024 buscara competir por la candidatura a la presidencia municipal. En aquella ocasión, Arana Buenfil figuró entre los aspirantes que solicitaron a la Comisión Nacional de Elecciones información sobre las encuestas internas, sus resultados y los criterios utilizados para seleccionar candidaturas. Finalmente, Morena designó a Mary Hernández como candidata para buscar la reelección en el Ayuntamiento.

¿Quién es Juan Carlos Arana Buenfil y contra quiénes competirá en Morena?

Arana Buenfil cuenta con antecedentes de participación política dentro de Morena en Felipe Carrillo Puerto y es identificado por medios locales como uno de los impulsores iniciales del movimiento en el municipio. Su registro se produce en medio de una creciente competencia interna, en la que también han anunciado su participación Petronilo Ucán Chí, Víctor Manuel del Ángel Ventura, María Cristina González Castro, María Juliana May Esquivel y el diputado José María Chacón Chable, además del periodista Ángel Inocente Rangel Carrión. La presencia de estos aspirantes anticipa un proceso con distintos perfiles que buscan asumir las tareas de organización política en la Zona Maya de Quintana Roo.

¿Hasta cuándo pueden registrarse los aspirantes a coordinadores de Morena?

De acuerdo con la convocatoria, el registro para las coordinaciones municipales de Morena estará disponible hasta el 18 de octubre de 2026, a través de la plataforma digital habilitada por el partido. Posteriormente, la Comisión Nacional de Elecciones deberá revisar los expedientes y verificar el cumplimiento de los requisitos antes de determinar qué participantes podrán continuar en el procedimiento. Aunque las coordinaciones forman parte de la estrategia de organización rumbo a 2027, el registro de Juan Carlos Arana Buenfil no significa que haya sido designado coordinador ni que tenga asegurada una candidatura a la presidencia municipal de Felipe Carrillo Puerto.