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Regidora Juliana May alza la mano por la coordinación de Morena en Felipe Carrillo Puerto

María Juliana May Esquivel, primera regidora y exsecretaria general del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, se registró para buscar la coordinación municipal de Morena rumbo a 2027.

Por Redacción Por Esto!

10 de oct de 2026

1 min

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María Juliana May Esquivel se registró para la coordinación de Morena en Felipe Carrillo Puerto.
María Juliana May Esquivel se registró para la coordinación de Morena en Felipe Carrillo Puerto. / Especial

María Juliana May Esquivel formalizó su registro como aspirante a la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, sumándose a la contienda interna que reúne a diversos perfiles políticos y sociales de la Zona Maya rumbo al proceso electoral de 2027.

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La actual primera regidora del Cabildo carrilloportense y exsecretaria general del Ayuntamiento confirmó su participación a través de sus redes sociales. En su mensaje a la ciudadanía, señaló que su decisión responde al compromiso de seguir trabajando en territorio, impulsando una gestión transparente, cercana a las familias y con atención prioritaria a las necesidades de la cabecera municipal y sus comunidades rurales.

Su postulación se suma a un escenario de alta competitividad interna en el que también participan Juan Carlos Arana Buenfil, María Cristina González Castro, Petronilo Ucán Chí, Víctor Manuel del Ángel Ventura y el diputado local José María Chacón Chablé.

Conforme a los lineamientos de la convocatoria nacional de Morena, el periodo de inscripción digital permanecerá abierto hasta el 18 de octubre. Concluido el plazo, la Comisión Nacional de Elecciones evaluará la documentación para determinar la procedencia de los expedientes, precisándose que la inscripción no constituye una designación definitiva ni representa una candidatura formal a la alcaldía para 2027.

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