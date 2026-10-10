Brisa del Mar Rodríguez se suma al proceso interno de Morena en Puerto Morelos

Brisa del Mar Rodríguez López formalizó su registro como aspirante a la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Puerto Morelos, Quintana Roo, como parte del proceso interno de organización del partido rumbo a las elecciones de 2027.

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La aspirante dio a conocer su inscripción a través de redes sociales, donde señaló que Puerto Morelos enfrenta desafíos en materia de salud, educación, infraestructura, servicios públicos y oportunidades para sus habitantes. Indicó que su participación responde al interés de contribuir a la atención de estas necesidades y fortalecer el trabajo territorial en el municipio.

Rodríguez López fue dirigente del partido Fuerza por México en Puerto Morelos y posteriormente se incorporó a las filas de Morena. También participó activamente en el grupo que promovió a Rafael Marín Mollinedo durante el proceso para definir la coordinación estatal. En su mensaje, destacó la importancia de escuchar a la ciudadanía y construir soluciones para la comunidad.

De acuerdo con la convocatoria nacional de Morena, el periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el 18 de octubre mediante una plataforma digital. Posteriormente, la Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes para determinar cuáles cumplen con los requisitos establecidos. Cabe precisar que el registro no representa una designación como coordinadora municipal ni una candidatura oficial para las elecciones de 2027.