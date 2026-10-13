Pablo Gutiérrez deja su cargo en el Ayuntamiento para buscar coordinación de la Defensa de la Transformación en Cancún por Morena

Pablo Gutiérrez Fernández, quien hasta este día se desempeñaba como secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, dejó su cargo para competir por la coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Cancún en el proceso interno de Morena.

Con este movimiento en su trayectoria política, Gutiérrez se une a Pablo Bustamante Beltrán, Jorge Sanén Cervantes y Rafael Marín Mollinedo como otro de los aspirantes a la candidatura a la presidencia municipal de Benito Juárez.

Hoy doy un paso al frente por Cancún. Con gratitud, el deber cumplido y la convicción de que la transformación debe continuar, he decidido renunciar a la Secretaría General del Ayuntamiento para inscribirme en el proceso interno de Morena para la Coordinación Municipal de los https://t.co/ZrCSQ5xMUX — Pablo Gutiérrez Fernández (@PabloGF_Oficial) October 13, 2026

“Es un día muy importante en mi trayectoria en la función pública. El día de hoy nos estaremos separando de la Secretaría General, una decisión que tomo por el amor profundo que tengo a nuestra ciudad, nuestro municipio, a Cancún, para poder participar, como lo he dicho en anteriores ocasiones, en el proceso interno de nuestro movimiento”, declaró.

Puntualizó que en este momento tiene que cumplir con todos los requisitos que exige la convocatoria del partido guinda, para el proceso interno que se realizará en la sede de Morena en la entidad.

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“Cancún vive una etapa decidida, enfrentamos grandes retos, y esta ciudad exige experiencia, exige honestidad, exige firmeza, exige compromiso 24/7 y una cercanía con su gente. No es momento de improvisar, sino seguir con el mismo equipo”.

“Tenemos que buscar la unidad, el objetivo es fortalecer al movimiento, no es un tema personal. Primero está el movimiento, siempre va a estar primero el partido. Yo voy a hacer lo mío, llevamos ocho años formando parte de la transformación en Cancún”, agregó.