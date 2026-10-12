INE elimina a Luis Gamero del padrón de sancionados por violencia política de género

Por mandato estricto e inmediato de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE) procedió a eliminar el nombre de Luis Gamero Barranco del padrón de personas sancionadas en materia de violencia política en razón de género. La resolución jurisdiccional restituye a plenitud los derechos político-electorales del ex secretario general del Ayuntamiento, despejando su panorama rumbo a los próximos comicios.

Este fallo definitivo se produce apenas unos días después de que el propio actor político convocara a los medios de comunicación a una conferencia de prensa. Durante dicho encuentro público, Gamero Barranco presentó la documentación oficial correspondiente para comprobar de manera contundente que el periodo temporal de la sanción que le había sido impuesta había prescrito y fenecido conforme a los plazos dictaminados previamente por las autoridades competentes.

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A pesar de las pruebas documentales exhibidas por el aspirante, la plataforma digital oficial del órgano electoral mantenía activa su ficha dentro del listado público de infractores. Esta desactualización en el sistema del INE fue rápidamente utilizada por diversos actores políticos y detractores, quienes iniciaron una ofensiva mediática asegurando que su permanencia en el registro representaba un impedimento legal insalvable para registrarse y competir en el proceso interno de selección de candidaturas del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), así como en el inminente proceso electoral.

En este conflicto legal, la noche del pasado 9 de octubre, Gamero Barranco recibió la notificación formal y oficial emanada desde las instancias del Tribunal Electoral Federal. El documento contenía la sentencia que instruía de manera categórica al Instituto Nacional Electoral a depurar sus registros y dar de baja de inmediato la inscripción que pesaba sobre su persona, al carecer ya de vigencia y sustento jurídico.

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En estricto acatamiento a la resolución emitida por la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, el INE ejecutó la actualización de su base de datos y borró el nombre del ex funcionario de la lista de sancionados.

Con esta medida, Luis Gamero Barranco recupera la totalidad de sus facultades constitucionales como ciudadano, cerrando el capítulo de controversia y quedando legalmente habilitado para buscar la participación activa en la contienda política venidera sin ninguna restricción de esta índole.