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Quintana Roo / Riviera Maya

Victoria Gómez se registra para la Coordinación Municipal de Morena en Felipe Carrillo Puerto

Victoria Gómez anunció su registro para participar en el proceso de definición de la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Felipe Carrillo Puerto.

Por Redacción Por Esto!

12 de oct de 2026

1 min

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Victoria Gómez
Victoria Gómez / Especial

Victoria Gómez anunció su registro en el proceso para definir la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Felipe Carrillo Puerto, como parte del procedimiento interno.

La aspirante informó que, tras concluir su registro, acudió a un encuentro con simpatizantes para compartir su decisión de participar en el proceso.

María Juliana May Esquivel se registró para la coordinación de Morena en Felipe Carrillo Puerto.

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El proceso forma parte de la organización interna de Morena para definir las coordinaciones municipales en Quintana Roo.

De acuerdo con la convocatoria del partido, el periodo de registro de aspirantes concluye el próximo 18 de octubre.

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