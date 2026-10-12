Victoria Gómez se registra para la Coordinación Municipal de Morena en Felipe Carrillo Puerto

Victoria Gómez anunció su registro en el proceso para definir la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Felipe Carrillo Puerto, como parte del procedimiento interno.

La aspirante informó que, tras concluir su registro, acudió a un encuentro con simpatizantes para compartir su decisión de participar en el proceso.

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El proceso forma parte de la organización interna de Morena para definir las coordinaciones municipales en Quintana Roo.

De acuerdo con la convocatoria del partido, el periodo de registro de aspirantes concluye el próximo 18 de octubre.