Rescatan a “Félix", perrito que pasó seis meses encerrado en una casa de Playa del Carmen

Un perrito luego de permanecer por un periodo de seis meses abandonado y encerrado en una casa en Playa del Carmen que la Fiscalía General de Quintana Roo aseguró, por fin el can de nombre “Félix” fue rescatado por las autoridades municipales.

El can de nombre Félix, se encontraba al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Playa Azul, en el fraccionamiento Villamar 1 en Playa del Carmen, inmueble que fue asegurado por la Fiscalía sin que se percatara que durante el procedimiento legal al interior se encontraba la mascota.

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De acuerdo con reportes de vecinos, desde que el inmueble fue asegurado por la Fiscalía hace aproximadamente seis meses, Félix sobrevivía saliendo por debajo de una reja para buscar alimento donde parecía respirar.

Sin embargo, un vecino enfrente al inmueble cerró el acceso con bloques bajo el argumento que el perrito realizaba sus necesidades en la vía pública y lo dejó sin ruta de acceso para buscar agua y comida.

De acuerdo con los habitantes de la zona, Félix salía por debajo de una reja para buscar alimento, pero el acceso fue bloqueado con bloques, lo que dificultó que consiguiera comida y agua / Especial

Derivado de esta situación, vecinos de la zona realizaron la denuncia ante las autoridades municipales, logrando que la Dirección de Proximidad Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, realizó el trámite ante la Fiscalía General del Quintana Roo para actuar conforme a derecho.

Luego de los acuerdos, las autoridades de Medio Ambiente, la Dirección de Normatividad y la Policía de Investigación de la Fiscalía en coordinación con el Centro de Control Animal, Asistencia y Zoonosis (CENCAAZ) entraron en acción y rescataron a Félix.