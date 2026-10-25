Hormigas en círculos y flores azules: las señales que alimentan las leyendas del Mayab

En los pueblos de Yucatán, la naturaleza también cuenta historias. Basta observar el comportamiento de los insectos, descubrir las primeras flores azules en el monte o escuchar los relatos de los abuelos para adentrarse en un mundo donde la realidad y la leyenda se entrelazan.

Durante la temporada de lluvias y conforme se acercan los días dedicados a recordar a los difuntos, antiguas creencias vuelven a despertar la curiosidad de quienes conservan la memoria del Mayab.

En Suma de Hidalgo, una escena peculiar llama la atención de habitantes y visitantes: grupos de hormigas que se desplazan en círculos, formando una especie de remolino en patios, carreteras y caminos rurales. Sus movimientos despiertan preguntas entre los pobladores, quienes recuerdan las enseñanzas de sus antepasados sobre la capacidad de los animales y los insectos para anticipar cambios en el entorno.

Según la tradición oral, los abuelos sostenían que las pequeñas criaturas del monte conocían los ritmos de la tierra y que sus comportamientos podían interpretarse como señales de lo que estaba por suceder. Para ellos, la naturaleza nunca permanecía en silencio; simplemente, los seres humanos habían dejado de prestar atención a sus mensajes.

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Entre las observaciones que se transmitieron entre generaciones destaca el traslado de huevos y larvas que realizan algunas hormigas cuando las condiciones del entorno cambian. Los campesinos acostumbraban interpretar estos movimientos hacia terrenos más elevados como un posible aviso de lluvias intensas.

Más allá de las interpretaciones populares, las hormigas sí modifican sus actividades en respuesta a variaciones de humedad, temperatura y otras condiciones ambientales.

Sin embargo, los movimientos circulares no constituyen por sí solos una señal comprobada de que se aproxima una tormenta.

La memoria del campo también encuentra expresión en las flores azules que comienzan a aparecer en esta época.

En las comunidades, su florecimiento se relaciona con la proximidad de las celebraciones de los Fieles Difuntos, una temporada en la que los recuerdos, las ofrendas e historias sobre quienes partieron adquieren un significado especial.

Para quienes crecieron escuchando estas narraciones, las flores se convierten en un recordatorio de que el calendario de la naturaleza también acompaña las costumbres de los pueblos.

Ambiente enrarecido

En Peto, el misterio adquiere otra dimensión al anochecer. Conforme octubre avanza y se aproxima noviembre, algunos habitantes aseguran percibir un ambiente diferente al de otras épocas del año. Los ladridos de perros durante la madrugada, la espesa neblina y ciertas sensaciones difíciles de explicar, forman parte de los relatos que circulan entre las familias, especialmente cuando se acerca el Día de Muertos.

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Adrián Ceh, vecino de Peto, comentó que estas creencias siguen presentes en las conversaciones de la comunidad y que algunas personas prefieren evitar las salidas a altas horas de la noche o realizar determinadas actividades durante la madrugada, debido a las historias que han escuchado desde la infancia.

Así, entre las hormigas que dibujan círculos sobre la tierra, las flores que anuncian una temporada de recuerdos y las noches que alimentan las historias de aparecidos, el Mayab mantiene vivo un universo de relatos en el que cada señal puede despertar una pregunta.

Son conocimientos heredados, creencias y observaciones que sobreviven al paso del tiempo y recuerdan que, en los pueblos yucatecos, las leyendas no únicamente se cuentan: también se conservan en la memoria colectiva, en las costumbres y en la forma de mirar el mundo.