Dejan en prisión preventiva a acusado por adeudo de más de un mdp de pensión alimenticia en Mérida

José Domingo Berzunza Espínola permanecerá en prisión preventiva, luego de que un Juez de Control negara la solicitud de su defensa para modificar la medida cautelar que lo mantiene privado de la libertad desde el pasado 26 de septiembre, informó la víctima Velvet María Torres Escuadra.

De acuerdo con lo expuesto por Torres Escuadra, durante la audiencia de este domingo en el Centro de Justicia Oral de Mérida, la autoridad judicial determinó que no era procedente analizar la petición de la defensa, debido a que existe un amparo promovido ante un juez federal para que la situación relacionada con la libertad del acusado permanezca bajo su control.

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El Juez de Control explicó que, mientras subsista la suspensión concedida en ese procedimiento federal, una autoridad judicial local no puede resolver sobre la libertad del imputado en los términos solicitados.

Asimismo, señaló que no se acreditó la existencia de una enfermedad grave o terminal que justificara un cambio en las condiciones de reclusión y advirtió que una nueva solicitud en las mismas circunstancias sería desechada de plano.

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Berzunza Espínola permanece en prisión preventiva desde el 26 de septiembre, luego de no comparecer a una audiencia a la que había sido citado y apercibido, según lo referido por la víctima.

Por su parte, Velvet María Torres Escuadra señaló que el caso aún no se cierra, pues el acusado sigue sin pagar un solo peso de la pensión que debe a sus cuatro hijos desde 2022, más de un millón setecientos mil pesos según la acusación.