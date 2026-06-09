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Rescatan 15 ejemplares de fauna silvestre enjaulados en un predio de Playa del Carmen

Quintana Roo / Riviera Maya

Rescatan 15 ejemplares de fauna silvestre enjaulados en un predio de Playa del Carmen

Entre los ejemplares rescatados, se identificaron jaguares, un puma y aves exóticas.

Por Redacción Por Esto!

9 de jun de 2026

1 min

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Rescatan 15 ejemplares de fauna silvestre enjaulados en un predio de Playa del Carmen
Rescatan 15 ejemplares de fauna silvestre enjaulados en un predio de Playa del Carmen / Especial

Un total de 13 ejemplares de fauna silvestre fueron rescatados por personal de la Fiscalía General de Quintana Roo y autoridades de Medio Ambiente tras ser hallados en malas condiciones de higiene y alimentación.

El hecho sucedió en un predio de 60 hectáreas de nombre "Balam Há" ubicado en el municipio de Playa del Carmen en donde fueron localizados los animales dentro de jaulas.

Quejosos comentaron que el ofrecimiento de este tipo de bebidas ocurre con el tránsito de familias completas que acuden a comprar ropa y alimentos

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Los animales identificados fueron cinco jaguares, cuatro jaguares negros, dos guacamayas, un puma, un mono zarahuato, una hurraca y un cóndor rey.

La fauna no contaba con alimentos ni agua potable, además de que se encontraban en espacios muy reducidos y en malas condiciones.

Por lo que tras ser localizados, fueron resguardados por las autoridades.

Igualmente se informó que se realizan las investigaciones para dar con los responsables.

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