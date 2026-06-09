Rescatan 15 ejemplares de fauna silvestre enjaulados en un predio de Playa del Carmen

Un total de 13 ejemplares de fauna silvestre fueron rescatados por personal de la Fiscalía General de Quintana Roo y autoridades de Medio Ambiente tras ser hallados en malas condiciones de higiene y alimentación.

El hecho sucedió en un predio de 60 hectáreas de nombre "Balam Há" ubicado en el municipio de Playa del Carmen en donde fueron localizados los animales dentro de jaulas.

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Los animales identificados fueron cinco jaguares, cuatro jaguares negros, dos guacamayas, un puma, un mono zarahuato, una hurraca y un cóndor rey.

La fauna no contaba con alimentos ni agua potable, además de que se encontraban en espacios muy reducidos y en malas condiciones.

#FGEQuintanaRoo y autoridades de Medio Ambiente rescatan 15 ejemplares de fauna silvestre, enjaulado en un predio en Playa del Carmen.#CeroImpunidad#JusticiaParaTodasyTodos



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Por lo que tras ser localizados, fueron resguardados por las autoridades.

Igualmente se informó que se realizan las investigaciones para dar con los responsables.