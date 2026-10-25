Denuncian profanación de tumbas y quema de restos humanos en cementerio de Tinum

Habitantes de la comisaría de San Francisco El Grande en Tinum denunciaron la presunta profanación de tumbas en el cementerio general, donde personas desconocidas habrían extraído restos humanos de sus nichos e incluso quemado algunas osamentas, situación que ha causado consternación e indignación entre los pobladores.

De acuerdo con los vecinos, estos hechos podrían estar relacionados con supuestos rituales de brujería o magia negra, aunque también existe la sospecha de que los responsables actúen bajo los efectos de alguna sustancia. Hasta el cierre de esta edición, no se ha identificado a los presuntos responsables ni se ha precisado cuántas tumbas habrían sido vulneradas.

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Francisco Canché Pool, habitante, señaló que los individuos ingresan al camposanto, sacan huesos y restos humanos y presuntamente los queman, por lo que consideró urgente la intervención de las autoridades para esclarecer lo ocurrido y reforzar la vigilancia en la zona.

Entre los hechos denunciados se encuentra la extracción de una osamenta, aunque hasta ahora no se ha especificado de qué nicho fue sustraída. Los habitantes manifestaron su preocupación debido a que algunos restos habrían quedado revueltos y otros presuntamente fueron quemados, lo que dificulta determinar a qué sepultura pertenece cada uno.

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La situación ha generado inquietud entre las familias de la comunidad, mismas que exigieron respeto para sus difuntos y mayor seguridad en el cementerio general, considerado un lugar de descanso para sus seres queridos.

Ante estos hechos, los pobladores hicieron un llamado a las autoridades, para que investiguen las denuncias, identifiquen a los responsables y establezcan medidas que impidan que estos actos vuelvan a ocurrir.