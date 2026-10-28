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Trasladarán un álamo de la colonia Zazil-Há al camellón de la carretera 307

Un álamo ubicado en la calle Quinta Bis con 40 avenida, en la colonia Zazil-Há, será reubicado al camellón de la carretera federal 307, a la altura de Mayakobá, para evitar su tala.

Por Gustavo Escalante

28 de oct de 2026

1 min

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Reubicarán álamo de Playa del Carmen para evitar su tala
Reubicarán álamo de Playa del Carmen para evitar su tala / Gustavo Escalante

"Un álamo será reubicado del centro de la ciudad a otra zona para donde darle vida y evitar la tala, queremos salvar a los árboles que amenazan daños a la infraestructura inmobiliaria, indicio el ingeniero Rafael Reynoso Valdez", presidente de la Asociación Mexicana de Arbolistas del Sureste.

El árbol está ubicado sobre la calle Quinta Bis con 40 avenida de la colonia Zazil-Há en Playa del Carmen, y que apetición de un reporte ciudadano se presentaron las autoridades municipales, así como de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Teléfonos de México (TELMX).

Para evaluar las condiciones, luego de que empezaran a caer ramas secas con el riesgo provocar un incendio por los cables de electricidad. Reynoso Valdez informó que el árbol será reubicado sobre el camellón de la carretera federal 307, a la altura del complejo hotelero Mayakobá para darle vida y evitar la tala, al ser uno de los principales árboles generadores de sombra y paisaje.

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