Seduc investiga presunta venta de drogas en la Secundaria General 3 de Campeche

Luego de que padres de familia de la Escuela Secundaria General (ESG) Número 3 del Instituto Campechano denunciaran la presunta venta de sustancias ilícitas al interior del plantel, la Secretaría de Educación (Seduc) informó que mantiene abierta una investigación, aclarando que por el momento se trata de versiones no confirmadas.

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El titular de la dependencia, Candelario Jesús Pacheco Pacheco, dio a conocer que solicitó una tarjeta informativa a la dirección de la escuela para determinar el origen de los señaamientos. Asimismo, confirmó la intervención de la Coordinación Convive para desplegar talleres de prevención, salud emocional y acompañamiento al alumnado.

Pacheco Pacheco precisó que, en caso de hallar elementos reales de riesgo, la Seduc dará vista a las autoridades competentes y solicitará el respaldo de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) para implementar rondines de vigilancia en los alrededores de la secundaria.

Ante la inquietud de los tutores, el funcionario adelantó que avanza la capacitación de directivos para poner en marcha el protocolo "Mochila por la Paz", el cual contempla revisiones preventivas a las pertenencias de los estudiantes para evitar el ingreso de objetos o sustancias prohibidas. Por último, reiteró que hasta el momento la denuncia se mantiene como un supuesto y llamó a la comunidad escolar a colaborar en la vigilancia de los menores.

JGH