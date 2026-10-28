¿Quién era “Chuy Peñuelas” y por qué EU ofrecía 5 millones de dólares por él?

Durante este miércoles 28 de octubre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, junto con la Secretaría de Marina (SEMAR), confirmaron la muerte de Jesús “Chuy” González Peñuelas tras un enfrentamiento armado. Los hechos ocurrieron durante un despliegue militar en la colonia Alfredo V. Bonfil, en Sinaloa.

Tras el choque armado, las autoridades aseguraron tres armas largas, cargadores, municiones y cuatro vehículos con reporte de robo, poniendo los indicios a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). Las autoridades de Estados Unidos ofrecían una recompensa de 5 millones de dólares por información que llevará a la detección de “Chuy”.

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¿Quién era “Chuy Peñuelas”, sujeto abatido en Sinaloa?

Jesús González Peñuelas, conocido mediáticamente como “Chuy Peñuelas” o “Chuy González”, nació el 10 de noviembre de 1969 en Batamote, Sinaloa. Fue identificado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA como el líder de una organización criminal independiente y segundo al mando del denominado Cártel de Guasave.

Esta estructura criminal mantenía alianzas clave con redes como la de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, la organización de Rafael Caro Quintero y diversas facciones del Cártel de Sinaloa. En la red criminal del noroeste de México, Peñuelas coordinaba el cultivo, la producción y el transporte a gran escala de cargamentos ilícitos.

Derivado de las acciones permanentes para reforzar las acciones y avanzar en la pacificación de Sinaloa, personal de Marina @SEMAR_mx realizó un operativo en las inmediaciones de la colonia Alfredo V. Bonfil, Sinaloa, donde fue agredido por integrantes de una célula criminal y repelió el ataque. Durante el enfrentamiento perdieron la vida dos personas, entre ellas, de acuerdo con la información disponible, Jesús González Peñuelas, alias “Chuy Peñuelas”, uno de los operadores del Cártel de Guasave; el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares. Como resultado del operativo, la Secretaría de Marina aseguró cuatro vehículos con reporte de robo, tres armas largas, cargadores y municiones. Los indicios quedaron a disposición de la @FGRMexico para las investigaciones correspondientes. Estas acciones reflejan la importancia del trabajo coordinado y de inteligencia de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad @GabSeguridadMX para lograr la pacificación de Sinaloa. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 28, 2026

Peñuelas contaba con acusaciones formales en cortes federales de Estados Unidos, destacando cargos en el Distrito de Colorado y el Distrito Sur de California por conspiración para importar y distribuir drogas en territorio estadounidense.

¿Por qué EU ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por él?

El Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP) del Departamento de Estado estadounidense mantenía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su captura o condena por razones operativas y judiciales ligadas a diversos delitos.

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Se le señalaba de tráfico masivo de fentanilo y heroína con destino a ciudades estadounidenses; aunado a esto contaba con órdenes de arresto federales acumuladas por delitos graves contra la salud pública y crimen organizado, esto lo llevó a ser incluido en la lista de Narcotraficantes Especialmente Designados (SDNT) por la amenaza transnacional que representaba su red logística.

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