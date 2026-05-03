Tras tala del árbol milenario “El Álamo”, denuncian derribar otros cuatro en predio de Playa del Carmen

Los empresarios que talaron el árbol milenario “El Álamo” sobre la calle 4 entre las avenidas 10 y 15, amenazan con talar otros cuatro árboles en el predio para el desarrollo de condominios de lujo un complejo habitacional, según fuentes que pidieron mantenerse en anonimato.

A casi dos meses de haberse talado, las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente del Ayuntamiento municipal de Playa del Carmen, no han dado a conocer el monto de la sanción aplicada, algunos comerciantes opinan que por la tala de ese robusto árbol los responsables soltarían hasta un millón de pesos para no hacer más ruido.

Cabe mencionar que el 7 de marzo de este 2026, trabajadores contratados por el propietario del predio de la calle 4 que realizaban trabajos con maquinaria pesada cortaron las raíces del Álamo y lo tiraron sin miramiento, lo que causó el enojó y coraje de los vecinos, de turistas y de activistas.

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Aunque el tronco del árbol milenario fue rescatado y trasplantado en otro predio en estado crítico. De acuerdo a información de ciudadanos, revelaron que el objetivo del propietario del predio es talar los otros cuatro árboles que permanecen de pie.

El dueño del terreno pretende sacrificar los otros árboles para construir condominios de lujo y recuperar su dinero de forma rápida, no tiene el mínimo interés de tramitar permisos de tala o rescate, en cualquier momento lo van a tirar, dijo el ciudadano Javier “N”.

Desde un principio el dueño de predio tenía la intensión de tirar el majestuoso árbol Álamo, pero no quiso hacer los trámites por tala porque lleva mucho tiempo, es mejor pedir perdón que permiso, y con dinero no hay imposibles, relató Javier.

A casi dos meses de la tala del árbol milenario, autoridades municipales aún no informan el monto de la sanción aplicada / Gustavo Escalante

Por su parte la señora Margarita Santillán, dijo que hace 15 años que llegó a vivir a Playa del Carmen, fui testigo de la existencia de un restaurante al pie del árbol, ofrecía un escenario único y frescura en temporada de calor, el árbol le daba vida y valor cultural al establecimiento gastronómico, pero una ciudad sin árboles no solo degrada la imagen urbana, sino que se abarata.

Un ciudadano que pidió mantenerse en el anonimato, dijo que el propietario del predio edificará condominios en el predio, y que ha tomado la decisión de tirar los otros árboles que están al fondo del predio, ya que molestan al proyecto inmobiliario.

El comerciante Rodrigo Torres, comentó, día a día vemos a voraces inversionistas, no les interesa la vegetación, lo único que buscan es recuperar su inversión de forma rápida a cambio de los sacrificios ambientales, esta gente dentro de su inversión trae el dinero extra para pagar multas por delitos ambientales, en vez de tramitar permisos, y esto se debe a la complicidad de las autoridades, concluyó.