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Detienen en Mérida a estadounidense buscado por fraude y robo de identidad

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Detienen en Mérida a estadounidense buscado por fraude y robo de identidad

El estadounidense cuenta con cuatro órdenes de arresto en Florida y es señalado por su presunta relación con una célula delictiva dedicada al fraude y al robo de identidad.

Por Redacción Por Esto!

28 de oct de 2026

1 min

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La detención se realizó mediante un operativo coordinado en Mérida
La detención se realizó mediante un operativo coordinado en Mérida / Especial

Un ciudadano estadounidense identificado como Richard “N” fue detenido en Mérida durante un operativo coordinado entre autoridades mexicanas y migratorias, debido a que es considerado un objetivo prioritario para el gobierno de Estados Unidos y cuenta con cuatro órdenes de arresto en Florida.

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De acuerdo con la información oficial, el hombre estaría vinculado con una célula delictiva dedicada al fraude y al robo de identidad, actividades por las que es requerido por las autoridades estadounidenses.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), por medio de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM).

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La detención en la capital yucateca fue resultado de la colaboración entre instituciones mexicanas y de la cooperación internacional para localizar a personas buscadas por autoridades de otros países. Las dependencias señalaron que estas acciones se realizan con pleno respeto a la soberanía nacional.

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