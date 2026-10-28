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Aseguran casi un kilo de presunta marihuana en la zona costera de Cozumel

De acuerdo con el reporte oficial, el indicio, un bloque compactado y envuelto con cinta canela que contenía la hierba seca de color verde, fue asegurado de inmediato.

Por Redacción Por Esto!

28 de oct de 2026

1 min

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Agentes de diferentes corporaciones lograron el aseguramiento de la droga.
Agentes de diferentes corporaciones lograron el aseguramiento de la droga. / Foto: SSC

Durante un operativo conjunto de prevención y vigilancia en la carretera Costera Oriente, fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno localizaron y aseguraron un paquete con aproximadamente 925 gramos de lo que parece ser marihuana.

El hallazgo fue realizado por elementos de la Dirección de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Policía Municipal de Cozumel.

La Marina cuenta con buques sargaceros, embarcaciones menores y más de 13 mil metros de barreras de contención para atender la llegada de la macroalga

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De acuerdo con el reporte oficial, el indicio, un bloque compactado y envuelto con cinta canela que contenía la hierba seca de color verde, fue asegurado de inmediato por los agentes.

Éste fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, instancia que integrará la carpeta de investigación correspondiente.

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