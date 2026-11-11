Cerca de 200 habitantes de San Antonio Nuevo permanecen incomunicados por mal estado del camino

Cerca de 200 habitantes de la comunidad rural San Antonio Nuevo, en el municipio Lázaro Cárdenas permanecen incomunicados debido al deterioro de su único camino de acceso, de 2.8 kilómetros, cuyo proyecto de rehabilitación registra cero por ciento de avance, pese a más de una década de demandas vecinales y dos años de gestiones ante la actual administración municipal, informó el subdelegado, José Benito Pech.

El representante comunal señaló que la falta de mantenimiento y las recientes lluvias han agravado las condiciones de la vía, cuya escasa capa de pavimento prácticamente desapareció, dejando numerosos baches que dificultan el tránsito y ponen en riesgo a los usuarios.

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La situación afecta principalmente a las familias que necesitan atención médica, pues el poblado carece de clínica o módulo de salud y sus habitantes deben trasladarse hasta Ignacio Zaragoza, conocido como Kilómetro 80 para recibir asistencia.

Sin embargo, el mal estado del trayecto provoca que transportistas particulares rechacen hacer los viajes o cobren tarifas elevadas, incluso en casos de emergencia.

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También cinco estudiantes de bachillerato enfrentan dificultades para continuar sus estudios, ya que diariamente recorren en bicicleta o a pie el camino hacia San Francisco, donde se encuentra el plantel más cercano. Los jóvenes regresan por la noche, expuestos a sufrir algún accidente debido a las irregularidades del terreno y la falta de iluminación.

Aunque San Antonio Nuevo requiere otras obras, como un domo deportivo, parque público, pavimentación de calles y ampliación de la red de agua potable, Pech sostuvo que la rehabilitación del acceso constituye la principal prioridad de los habitantes.

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Recordó que desde el año pasado las autoridades se comprometieron verbalmente a realizar el reencarpetamiento; sin embargo, hasta ahora no hay fecha para iniciar las labores ni avances en el proyecto, situación que preocupa ante el riesgo de que las precipitaciones terminen por impedir completamente el tránsito.

Ante la falta de respuesta, los pobladores solicitaron la intervención de las instancias estatales y municipales para nivelar y pavimentar la vía que los comunica con el resto del municipio.