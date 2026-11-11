Presidenta Sheinbaum insiste en investigar elección de 2006 tras revelaciones de WikiLeaks y exige revisar contratos millonarios del INE

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió esclarecer los señalamientos relacionados con la elección presidencial de 2006 y reiteró la necesidad de investigar las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), ante las denuncias por presuntas irregularidades en el organismo.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 11 de noviembre de 2026, desde Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre un cable diplomático divulgado por WikiLeaks, en el que presuntamente se documenta una conversación entre el exconsejero electoral Arturo Sánchez Gutiérrez y funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, semanas antes de las elecciones de 2006.

De acuerdo con lo expuesto por el reportero, el entonces integrante del Instituto Federal Electoral (IFE) habría anticipado una victoria de Felipe Calderón.

Ante estos señalamientos, Sheinbaum consideró conveniente que el exconsejero explique públicamente el contenido de aquella conversación.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las elecciones presidenciales de 2006?

La presidenta retomó los cuestionamientos sobre la actuación del IFE durante los comicios de 2006 y las recientes declaraciones del expresidente Vicente Fox acerca de su intervención política durante aquella elección.

Sheinbaum sostuvo que las palabras de Fox deben revisarse y consideró relevante investigar los acontecimientos de ese proceso electoral.

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Asimismo, mencionó que Morena planteó revisar los hechos ocurridos hace dos décadas, cuando Andrés Manuel López Obrador perdió la elección presidencial frente a Felipe Calderón.

La mandataria reiteró su postura de que existió un fraude electoral, aunque esa afirmación corresponde a su interpretación política y no modifica la validez jurídica de los resultados oficiales de 2006.

¿Qué denunció Sheinbaum sobre los contratos millonarios del INE?

La presidenta también retomó la investigación presentada días antes por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sobre empresas proveedoras de materiales electorales.

Según la información expuesta por el Gobierno federal, un grupo de contratistas obtuvo contratos por más de 2 mil millones de pesos con organismos electorales desde 2014, mediante operaciones que ahora deberán ser revisadas por las autoridades competentes.

Sheinbaum señaló que las investigaciones no deben limitarse al periodo de Guadalupe Taddei, quien se separó de la presidencia del INE tras los señalamientos relacionados con presuntas irregularidades administrativas.

También cuestionó la actuación de anteriores autoridades electorales, entre ellas Lorenzo Córdova, por los mecanismos de contratación utilizados durante sus respectivas gestiones.

¿Qué pasará con las investigaciones y las elecciones de 2027?

La mandataria insistió en que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debe revisar las contrataciones del INE y de los organismos electorales estatales, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá determinar si existen elementos para proceder penalmente.

Asimismo, acusó a sectores de la oposición de intentar desacreditar anticipadamente el proceso electoral de 2027, interpretación que atribuyó a sus diferencias políticas con el Gobierno federal.

Sheinbaum aseguró que las próximas elecciones están garantizadas y recordó que corresponde al INE organizar los comicios y a la Cámara de Diputados participar en la designación de la nueva presidencia del organismo.

Finalmente, reiteró que las investigaciones deben esclarecer las posibles responsabilidades de funcionarios y empresas proveedoras, sin restringirse a una sola administración electoral.

IO