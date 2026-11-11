Sheinbaum Pardo respalda video de Andy López Beltrán contra Salinas Pliego y propone abrir archivos del Fobaproa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó el video publicado por Andrés Manuel López Beltrán en respuesta al empresario Ricardo Salinas Pliego y planteó la posibilidad de abrir los archivos del Fobaproa, para esclarecer las operaciones financieras relacionadas con el rescate de empresas durante la década de 1990.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 11 de noviembre de 2026, desde Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre la grabación difundida por el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en la que responde a distintas acusaciones y presenta preguntas sobre los negocios del propietario de Grupo Salinas.

“Es muy bueno el video de Andrés Manuel López Beltrán, yo recomiendo que lo vean”, declaró Sheinbaum, quien consideró importante que el exdirigente de Morena pudiera exponer su versión de los señalamientos recibidos.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el video de Andy López Beltrán?

La presidenta explicó que el material tiene relevancia por dos razones: permite conocer la postura de López Beltrán ante las acusaciones en su contra y presenta cuestionamientos sobre la trayectoria empresarial de Ricardo Salinas Pliego.

Sheinbaum sostuvo que el empresario debería responder las preguntas relacionadas con sus operaciones financieras y la manera en que construyó su patrimonio.

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Asimismo, destacó los señalamientos sobre la adquisición de Salinas y Rocha y su relación con el rescate bancario del Fobaproa.

¿Por qué Sheinbaum quiere abrir los archivos del Fobaproa?

La mandataria explicó que, según la información revisada por su Gobierno, Salinas y Rocha recibió recursos durante el rescate bancario y posteriormente sus acciones fueron adquiridas por Elektra a un valor considerablemente menor.

Sheinbaum consideró que esta operación pudo representar un beneficio indirecto para Ricardo Salinas Pliego, por lo que planteó revisar los documentos originales.

“Sería muy bueno que abriéramos esos archivos para que se sepa todos los negocios que se hicieron al amparo del Fobaproa”, expresó.

La presidenta solicitó revisar con la Secretaría de Hacienda la viabilidad de hacer públicos los expedientes relacionados con esta y otras operaciones.

¿Qué respondió Ricardo Salinas Pliego sobre el Fobaproa?

El empresario rechazó haberse beneficiado del rescate bancario y sostuvo que la adquisición de Salinas y Rocha representó una operación mediante la cual aportó recursos a las instituciones financieras.

También pidió que se abran los expedientes del Fobaproa para esclarecer quiénes recibieron beneficios.

Por su parte, Sheinbaum reiteró que la revisión de los documentos permitiría conocer las condiciones en que se realizaron las operaciones y sus consecuencias para las finanzas públicas.

La apertura de los archivos quedó como una propuesta de la presidenta, sin que durante la conferencia se anunciara un procedimiento formal o una fecha para su publicación.

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