Habitantes de Héroes de Nacozari llevan meses sin atención médica y pagan hasta 700 pesos por traslados

La falta de atención médica y de medicamentos mantiene en riesgo la salud y la vida de los habitantes de la comunidad Héroes de Nacozari, en el municipio Lázaro Cárdenas, donde desde hace meses no reciben brigadas sanitarias ni cuentan con servicios médicos regulares. Ante las emergencias, las familias recurren a la medicina tradicional o pagan hasta 700 pesos por trasladarse a otras localidades.

A esta problemática se suma el rezago en infraestructura vial, pues faltan 12 kilómetros de carretera para conectar con Playa del Carmen y varias calles permanecen sin pavimentar. Estas deficiencias dificultan el acceso a servicios básicos, limitan la movilidad y frenan el desarrollo económico de la comunidad.

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La carencia de asistencia médica ha tenido consecuencias graves. Recientemente, un adulto mayor con diabetes sufrió la amputación de ambas extremidades inferiores debido a la falta de curaciones oportunas, según testimonios de los pobladores.

Ante la falta de personal sanitario, los habitantes recurren a María del Carmen Roblero López, quien atiende padecimientos básicos mediante plantas medicinales de la región. De acuerdo con las autoridades locales, las brigadas justifican sus ausencias por la falta de combustible y vehículos para llegar a la localidad.

En casos graves o infecciones que requieren atención especializada, las familias deben acudir a la clínica de San Martiniano o contratar transporte particular para llegar a hospitales de Kantunilkín, Cancún o Playa del Carmen. Los desplazamientos representan un gasto difícil de cubrir para la mayoría, que debe pagar el traslado y, en ocasiones, realizar varios viajes para recibir tratamiento.

Respecto a la infraestructura carretera, los pobladores exigen pavimentar los 12 kilómetros pendientes para establecer una conexión directa con Playa del Carmen. Según el subdelegado Gustavo Bastar Aguilar, esta petición se ha presentado formalmente durante los últimos 20 años, como parte de un rezago que se prolonga desde hace seis décadas.

La rehabilitación de esta vía es prioritaria, ya que cerca del 50 por ciento de la población económicamente activa trabaja en el sector turístico y viaja diariamente en vans y colectivos hacia hoteles y la Ruta de los Cenotes, en dirección a Puerto Morelos.

La incorporación de los habitantes a esta actividad productiva ha contribuido a disminuir prácticas como la tala de árboles para elaborar carbón, además de impulsar el comercio local mediante la apertura de tiendas. Sin embargo, los recorridos de aproximadamente una hora y las malas condiciones de los caminos continúan dificultando los traslados y reduciendo las oportunidades de crecimiento.

El atraso también afecta las calles de la localidad. Los ejidatarios abrieron con recursos propios alrededor de 2 mil metros lineales de vialidades, con cinco metros de ancho, para comunicar distintas zonas habitacionales y facilitar el acceso a los servicios básicos.

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No obstante, Bastar Aguilar señaló que la administración municipal saliente solo pavimentó 200 metros, correspondientes a los accesos al preescolar y a la secundaria comunitaria. Por ello, los pobladores también solicitan colocar material fino y carpeta asfáltica en los tramos que permanecen pendientes.

Ante este panorama, los habitantes hicieron un llamado a las autoridades estatales y municipales para que suministren medicamentos, restablezcan las brigadas sanitarias y atiendan las necesidades de infraestructura carretera y urbana. El objetivo es garantizar la atención médica, mejorar las condiciones de traslado e impulsar el desarrollo de Héroes de Nacozari.