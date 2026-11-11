Protección Civil prevé lluvias fuertes en más de 20 municipios de Yucatán este miércoles

La interacción del Frente Frío número 4 en disipación con una vaguada sobre la Península, favorecerá lluvias de moderadas a fuertes en diferentes municipios del estado, principalmente durante la tarde, informó Protección Civil de Yucatán (Procivy).

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De acuerdo con el pronóstico, se espera lluvia ligera aislada durante la mañana, mientras que después del mediodía aumentará la probabilidad de precipitaciones de intensidad moderada en San Felipe y Mérida, con desplazamiento gradual hacia Izamal, Valladolid, Tekax y sus alrededores.

Las lluvias de intensidad fuerte se presentarán de manera puntual entre las 14:00 y 16:00 horas en Tizimín, Temozón, Valladolid, Chemax, Kaua, Tekom, Chankom, Temax, Izamal, Tekal de Venegas, Buctzotz, Abalá, Tecoh, Muna y Tzucacab.

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En cuanto a las temperaturas, Procivy indicó que la mañana será relativamente fresca, con mínimas de 19 a 23 °C, mientras que durante la tarde se espera ambiente muy caluroso, con máximas de 31 a 33 °C en la costa y de 34 a 36 °C en municipios del interior de Yucatán.

El viento predominará del este-noreste, con velocidades de 10 a 20 km/h y rachas de 30 a 40 km/h. En el litoral yucateco se esperan olas de entre 0.5 y 1.5 metros de altura.