Choque entre dos vehículos dejó a dos conductoras hospitalizadas en la avenida Los Tules de Cancún

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la mañana de este miércoles en el cruce de las avenidas Los Tules y Limoneros, en la segunda etapa del fraccionamiento Villas del Mar, en la Supermanzana 248, donde dos vehículos particulares colisionaron y sus respectivas conductoras terminaron trasladadas a un hospital.

En el percance estuvieron involucrados un automóvil Chevrolet Aveo, color gris, con placas de circulación UUS-549-R, y una camioneta Nissan Tsubame, con matrícula USY-231-P. Ambas unidades eran conducidas por mujeres que, tras el impacto, requirieron asistencia médica.

Noticia Destacada Autobús invade carril contrario y termina estrellado contra un negocio en la Supermanzana 231 de Cancún

De acuerdo con los primeros datos, el accidente ocurrió en la esquina de las mencionadas vialidades, donde testigos que presenciaron el percance solicitaron ayuda a través del número de emergencias 911.

El reporte generó una importante movilización de cuerpos de auxilio y autoridades, debido a que las unidades presentaban daños derivados del impacto y las conductoras necesitaban atención.

Al sitio arribaron elementos de la Dirección de Tránsito, paramédicos y personal del Cuerpo de Bomberos, quienes participaron en las labores de atención y valoración de las personas involucradas.

Socorristas de Protección Civil atendieron a la conductora de la camioneta Nissan Tsubame, quien presentaba lesiones que ameritaron su traslado a un hospital del IMSS para recibir atención médica especializada. Por otra parte, paramédicos de la empresa Ángeles Verdes brindaron asistencia a la conductora del Chevrolet Aveo, quien también tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario para una valoración más completa y descartar posibles lesiones de consideración.

Mientras las mujeres eran atendidas, elementos de la Dirección de Tránsito realizaron las diligencias correspondientes en el lugar del accidente, además de recabar información sobre las condiciones en las que quedaron ambas unidades y los posibles factores que provocaron la colisión.

Noticia Destacada Aparatoso choque en el Arco Norte de Cancún moviliza a cuerpos de emergencia; conductor huye del lugar

Personal del área de peritos tomó conocimiento de los hechos y realizó las diligencias necesarias para integrar el informe correspondiente, con el propósito de establecer cómo ocurrió el accidente y determinar quién tuvo la responsabilidad.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente cuál de las dos conductoras habría provocado el choque, por lo que serán las autoridades de Tránsito las encargadas de realizar el deslinde de responsabilidades. Como parte del procedimiento, los vehículos fueron remolcados con una grúa a un corralón, asimismo el caso se indicó quedaría a disposición del Ministerio Público.