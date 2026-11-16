Pobladores de la localidad de Tabi, celebraron mediante una marcha en las calles de la población, el inicio de la evangelización en esta región desde hace mas de 82 años.

"Una de las características de este asentamiento humano es que se encuentra libre del consumo del alcohol e incluso no se tiene algún expendio de este tipo de bebidas", señaló don Abraham Chuc vecino de este lugar.

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La fuente señaló que dentro del marco del aniversario del inicio del evangelio en la comunidad de Tabi, desde el 1944, quienes fueron mis abuelos, para ello se tuvo la presencia de cientos de integrantes de varias iglesias que se sumaron a esta actividad. Quienes recorrieron las calles del pueblo e incluso al final el orador dio a conocer la historia de esta comunidad y su evangelización.

Refirió que una de las características de los habitantes de la comunidad de Tabi, es que la gran mayoría de los habitantes son evangélicos y en esta localidad no se consume las bebidas embriagantes, por lo que es considerado una comunidad de paz, donde se tiene instalado dos iglesias, Silbo Apacible, y el Pentecostés.

Por lo que en la marcha participaron evangélicos de las comunidades de Chunhuhub, Betania, Señor, Hobompich, y otras que se sumaron a estas actividades, por lo que se pudo ver la presencia de más de mil 200 personas.