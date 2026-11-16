Un registro sin tapa de la Comisión Federal de Electricidad representa un peligro para los transeúntes en el malecón de Champotón.

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Marco Antonio Gómez Cruz consideró necesaria la intervención de las autoridades para evitar que ocurran más accidentes: “La otra vez se cayó un tráiler. Se lastimó sus costillas”.

Le colocan una rama de limón

A ello añadió que, como una medida preventiva, se vieron en la necesidad de colocar una rama de limón con la finalidad de alertar al peatón del peligro en la zona.

Según el declarante, ya se van a ajustar dos años y hasta la fecha la CFE no se ha encargado de colocar una nueva tapa por esta zona costera.

JGH