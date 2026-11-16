Con anotaciones de Antonio Vázquez y Abdiel Tax, las Águilas FC ganaron la Copa Paralímpica de futbol 7 al vencer 2-0 a los Aluxes del DIF CREE en la final disputada en Los Paseos, en el fraccionamiento Juan Pablo II.

Los emplumados dominaron de principio a fin el torneo, que contó con la participación de cinco equipos y tuvo como objetivo promover el balompié entre las personas con discapacidad.

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El conjunto plumífero tuvo entre sus filas a la paranadadora Diana Torres Claudio, máxima ganadora de nuestro estado en la pasada Paralimpiada Nacional.

Los otros equipos participantes fueron los Gallos de Umán, los Relámpagos del Paralímpico y los Leopardos de Inclusión, quienes pelearon con garra cada jugada.