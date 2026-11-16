Desde hace varias semanas, Belinda y Danna han acaparado la atención de su público, pues ambas formaron parte de la puesta en escena de ‘Mentiras all star’, donde las dos protagonizaron un momento que pasó a la historia y generó mucha polémica.

El momento que protagonizaron sobre el escenario cautivó al público, ya que mientras estaban en la obra de teatro, Danna y Belinda se besaron, un hecho que enloqueció al público y que sigue dando de qué hablar después de varios días que sucedió.

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Danna rompe el silencio de su beso con Belinda

Ahora, tras un tiempo de su gran actuación, fue la propia Danna, quien rompió el silencio y habló sobre este beso que vivió con Belinda, siendo sus declaraciones de las más polémicas, pero que han prendido a los fans.

"Mi nena, la amo; me preguntan a qué sabe Beli y yo: A dulcesito. Sus besos son dulces, full".

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Y no dudó en mencionar que tras este momento que pasó a la historia, guardó un recuerdo de la situación.

"Cuando está conmigo me acuerdo que sus besos son dulces, cool"

Hasta el momento, Belinda no ha comentado nada al respecto, pero tuvo un gran momento durante el fin de semana al estar junto a Karol G en una de sus presentaciones en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

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