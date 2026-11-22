El cantante y actor mexicano Christian Chávez confirmó de manera pública que actualmente no mantiene ningún tipo de comunicación con su excompañera de la agrupación RBD, Anahí, y evitó abrir la puerta a una posible reconciliación, al asegurar que existe un alejamiento entre ambos.

Las declaraciones del integrante de RBD tuvieron lugar durante un encuentro con los medios de comunicación celebrado el pasado jueves 19 de noviembre de 2026. Fue durante este espacio que el artista fue cuestionado por diversos reporteros sobre su relación con sus antiguos compañeros de la telenovela y agrupación.

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¿Qué dijo Christian Chávez sobre su distanciamiento con Anahí?

Al ser cuestionado por los reporteros sobre el estado actual de su vínculo con los demás integrantes del fenómeno musical surgido en 2004, Chávez aclaró que conserva una relación cordial con el resto del grupo, pero marcó una clara excepción respecto a la intérprete de “Sálvame”.

"Obviamente, ustedes saben que tengo contacto con todos, de una forma u otra. Con Anahí, no. Pero, bueno, son cosas que pasan en la vida", declaró el artista ante las cámaras. Cuando la prensa insistió sobre la posibilidad de que ambos artistas limen asperezas y retomen la amistad que tenían; Chávez declinó cualquier acercamiento.

El intérprete puntualizó que existen procesos individuales que no deben ventilarse frente a los medios, postura que diversos reportes periodísticos interpretan como una señal de que la ruptura podría ser definitiva. Asimismo, optó por no atribuir el distanciamiento a un episodio puntual ni ofrecer detalles sobre el origen del conflicto.

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