Un total de 12 quemas de vegetación y un aserradero donde presuntamente realizaban estas prácticas fueron detectados mediante sobrevuelos de vigilancia en la zona Surponiente de la ciudad, luego de las denuncias de habitantes de fraccionamientos por las cortinas de humo que afectan la zona. Los hallazgos fueron reportados a las autoridades federales y al Gobierno del Estado, informó el secretario general del Ayuntamiento, Luis Herrera.

El funcionario explicó que, mediante patrullajes aéreos, lograron ubicar los sitios donde se originaban las humaredas, entre ellos un aserradero en el que se quemaba vegetación. El humo alcanzaba zonas habitacionales y ocasionaba molestias a las familias del área.

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Durante los recorridos fueron identificados 12 siniestros, algunos en la zona de invasión conocida como San Judas Tadeo y otros en distintos puntos del municipio, principalmente hacia el Sur. También fue observado el aserradero, donde se quemaba vegetación.

Herrera Quiam recordó que habitantes del fraccionamiento El Bali, ubicado en terrenos ejidales, habían denunciado el problema desde el 2024; sin embargo, explicó que anteriormente las quemas se presentaban de manera esporádica, por lo que no se había logrado identificar su origen. Actualmente, afirmó, estas actividades ocurren todos los días, situación que ha incrementado las afectaciones entre los residentes.

Ante este panorama, indicó que los sobrevuelos continuarán para ubicar nuevos puntos de combustión y prevenir daños al medio ambiente. Añadió que las acciones realizadas hasta ahora no son suficientes, por lo que será necesario dar seguimiento al caso en coordinación con las secretarías de Protección Civil, Seguridad Ciudadana y Salud para definir las medidas que deberán aplicarse.

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El secretario general informó que el 2 de diciembre se reunirán con los vecinos afectados para establecer acuerdos sobre las estrategias de trabajo, explicarles lo que ocurre en la zona y comunicar los avances de las acciones emprendidas.

Fue el 18 de noviembre cuando habitantes de los fraccionamientos El Bali I y II, La Joya y otros conjuntos habitacionales acudieron al Palacio Municipal para entregar un pliego petitorio, en el que expusieron el problema y las afectaciones que, aseguraron, representa para la salud la exposición constante al humo, además de solicitar atención de las autoridades municipales.