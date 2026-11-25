Los casos de varicela aumentaron 51.2 por ciento en Yucatán durante el 2026, el mayor incremento porcentual entre las siete entidades del país que registraron alzas respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Salud federal.

La entidad acumula mil 405 contagios, frente a los 929 registrados en el 2025, lo que representa 476 casos adicionales. El repunte también afecta a Quintana Roo y Campeche, por lo que los tres estados de la Península presentan un crecimiento de esta enfermedad altamente contagiosa.

El Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), correspondiente a la semana 44, incluye cifras de varicela acumuladas hasta la semana epidemiológica 43.

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En Yucatán, de los mil 405 casos registrados, 740 son hombres y 665 mujeres, según el desglose oficial.

La diferencia respecto del 2025 coloca al estado por encima de Quintana Roo, donde los diagnósticos aumentaron 28.6 por ciento, al pasar de mil cinco a mil 292.

Campeche registra un incremento de 22.9 por ciento, con 606 casos acumulados, frente a los 493 del periodo anterior.

En conjunto, las tres entidades suman tres mil 303 contagios durante el 2026, mientras que en el mismo corte del año pasado contabilizaban dos mil 427.

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Esto representa 876 registros adicionales, equivalentes a un incremento regional de 36.1 por ciento.

Yucatán concentra 42.5 por ciento de los casos acumulados en la Península y presenta tanto el mayor volumen de pacientes como el crecimiento porcentual más pronunciado de la región.

Siete estados al alza

Además de las tres entidades de la Península, el Sinave identificó incrementos en Aguascalientes, Querétaro, Estado de México y Tamaulipas. Aguascalientes pasó de 728 a 879 casos, un crecimiento de 20.7 por ciento, mientras que Querétaro acumuló mil 82, frente a los 977 del año anterior, equivalente a 10.7 por ciento más.

El Estado de México registró cinco mil 734 contagios, contra cinco mil 636 en 2025, un aumento de 1.7 por ciento. Tamaulipas reportó mil 947 casos, apenas 15 más que los mil 932 del periodo previo, con un incremento de 0.8 por ciento. Aunque el Estado de México tiene un volumen considerablemente mayor de pacientes, el crecimiento relativo más pronunciado corresponde a Yucatán.

Las cifras reflejan un aumento de los registros acumulados, pero no permiten establecer por sí solas si existen brotes activos en municipios específicos, cuántos pacientes requirieron hospitalización o cuáles son las causas del repunte.

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La varicela es una infección causada por el virus de la varicela-zóster; se caracteriza por fiebre y una erupción cutánea con pequeñas ampollas que provocan comezón.

Los síntomas suelen aparecer entre 10 y 21 días después de la exposición. La erupción pasa por distintas etapas: pequeñas protuberancias, ampollas con líquido y costras que se desprenden progresivamente.

Una persona infectada puede transmitir el virus desde uno o dos días antes de la aparición del sarpullido y hasta que todas las lesiones hayan formado costras.

Aunque la mayoría de los niños sanos se recupera sin complicaciones, la enfermedad puede ocasionar infecciones bacterianas de la piel, deshidratación, neumonía o inflamación del cerebro.

El riesgo de complicaciones es mayor en adultos, embarazadas sin inmunidad, recién nacidos y personas con defensas disminuidas.