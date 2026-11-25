La organización de las elecciones del 2027 en Yucatán entró en una situación de riesgo presupuestal alto. El Instituto Nacional Electoral (INE) encendió la alerta roja después de que el organismo electoral estatal comenzara los preparativos sin recursos específicos y el Gobierno de Yucatán dejara sin respuesta una solicitud de ampliación por 23.6 millones de pesos.

La insuficiencia financiera amenaza las actividades iniciales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac), particularmente la instalación de los consejos municipales y distritales, además de comprometer gastos de operación y salarios de su personal.

El diagnóstico aparece en el octavo informe de seguimiento presupuestal de los organismos electorales locales, presentado por el INE el 23 de noviembre, con información actualizada al día 17.

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Yucatán pasó de riesgo medio a alto después del inicio formal del proceso electoral, el 6 de noviembre, sin haber obtenido los recursos adicionales necesarios para los trabajos preparatorios.

Con esta clasificación, se convirtió, junto con Colima, en una de las dos entidades del país bajo el nivel más elevado de vigilancia financiera del INE.

Recorte del 38% a su operación

El problema comenzó con la aprobación del presupuesto estatal del 2026. El Iepac había solicitado 320.3 millones de pesos, pero el Congreso de Yucatán autorizó 253.5 millones, una reducción global de 66.8 millones, equivalente al 20.85%. Sin embargo, el ajuste fue más severo para el funcionamiento del organismo.

De los 175.8 millones previstos para operación y preparación electoral, únicamente se aprobaron 109 millones, una disminución del 38%.

En contraste, el financiamiento público de los partidos políticos quedó prácticamente intacto, con 144.5 millones de pesos.

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Así, cuando el Consejo General del Iepac distribuyó el presupuesto autorizado en enero, destinó 109 millones a su funcionamiento ordinario y dejó sin partida específica los preparativos de las elecciones del 2027.

El resultado fue que el instituto debió comenzar la organización electoral con recursos insuficientes para cubrir las actividades previstas originalmente.

Solicitud sin respuesta

El 15 de junio, el Iepac pidió al Poder Ejecutivo estatal una ampliación de 23 millones 609 mil 542 pesos, petición que continuaba pendiente al corte del informe.

De esa cantidad solicitada, 12.3 millones corresponden al inicio de los trabajos electorales, incluidos los preparativos para integrar los órganos responsables de organizar la votación.

Otros 6.9 millones se requieren para el arrendamiento del edificio, el pago de servicios y el funcionamiento de la Defensoría Pública de los Derechos Político-Electorales.

La solicitud también contempla 1.9 millones para cubrir un adeudo con el INE derivado de las elecciones del 2023-2024, además de una previsión de 2.5 millones relacionada con una resolución judicial sobre el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del 2018.

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La falta de una respuesta favorable mantiene al organismo bajo presión financiera.

En septiembre, el propio Iepac aprobó transferencias entre partidas por 3.22 millones de pesos para poder cumplir compromisos de remuneraciones, impuestos y seguridad social.

Esa medida permitió redistribuir recursos existentes. Sin embargo, no representó un aumento de su presupuesto.

Preparan el financiamiento para el 2027

A la incertidumbre sobre los recursos de este año se suma la necesidad de financiar la organización y celebración de las elecciones del próximo.

El 14 de octubre, el Consejo General del Iepac aprobó un anteproyecto presupuestal de 631.5 millones de pesos para el 2027.

De esa cantidad, 212.8 millones de pesos serían destinados al financiamiento público de los partidos políticos y candidaturas independientes.

El proyecto también contempla recursos para personal, organización de los comicios y funcionamiento institucional, pero todavía debe pasar por el procedimiento de aprobación del presupuesto estatal.

Por ahora, el Instituto Nacional Electoral mantiene el seguimiento de la situación financiera de Yucatán y Colima, mientras otros cinco organismos estatales permanecen en riesgo medio.

La clasificación roja no significa que las elecciones estén suspendidas, sino que existen insuficiencias presupuestales capaces de afectar las actividades que deben realizarse para organizar la votación del 6 de junio del 2027.