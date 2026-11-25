La próxima apertura de UX Arena, en Tulum, un recinto de espectáculos con capacidad para 40 mil personas en una zona selvática, generó cuestionamientos por sus posibles repercusiones ambientales, ante los problemas de deforestación, contaminación del acuífero y expansión inmobiliaria que enfrenta la región.

Guillermo D’Christy, activista ambiental de la Riviera Maya, manifestó su rechazo al proyecto y advirtió sobre las consecuencias que podría ocasionar en los ecosistemas, al considerar que este tipo de actividades favorece económicamente a unos cuantos.

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De acuerdo con información publicada por la revista especializada Billboard, Universal Xperience, empresa responsable del festival de música electrónica Zamna, prevé inaugurar el recinto el próximo 31 de diciembre del 2026. El complejo estará construido alrededor de un lago natural y contará con tres escenarios comunicados mediante senderos entre la selva, además de 65 mil metros cuadrados de estacionamiento.

D’Christy cuestionó que se utilicen espacios naturales como escenarios para conciertos y festivales masivos sin considerar suficientemente el entorno. Señaló que los llamados “raves”, megaconciertos y otros eventos de gran escala forman parte de las actividades que han contribuido a la presión sobre los ecosistemas de Tulum.

El ambientalista también planteó dudas sobre el manejo de las aguas residuales y las toneladas de basura que podrían generar miles de asistentes. Explicó que las características del suelo kárstico de la región facilitan la filtración de contaminantes hacia los mantos acuíferos, por lo que consideró indispensable conocer los sistemas de tratamiento previstos. Asimismo, advirtió que el ruido de los espectáculos podría afectar a aves, murciélagos y otras especies silvestres, mientras que la instalación de infraestructura implicaría pérdida de cobertura vegetal.

Otro aspecto señalado es que, según la empresa promotora, el proyecto fue desarrollado en colaboración con el Gobierno de Quintana Roo, autoridades turísticas del Caribe Mexicano y el Ayuntamiento de Tulum; sin embargo, el anuncio difundido por Billboard no detalla las autorizaciones ambientales, los estudios de impacto ecológico, la superficie intervenida, ni las medidas previstas para el tratamiento de aguas residuales.

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La compañía sostiene que Zamna recibe alrededor de 160 mil visitantes internacionales, genera una derrama económica estimada en 320 millones de dólares y mantiene 6 mil 100 empleos directos.

Estas cifras, atribuidas a la propia empresa, contrastan con las preocupaciones del activista sobre la presión que este tipo de actividades ejerce sobre los ecosistemas, particularmente en una región donde los desarrollos inmobiliarios también han ocasionado pérdida de vegetación.