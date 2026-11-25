La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que buscará la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, a mediados de diciembre de 2026.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 25 de noviembre, desde Palacio Nacional, la mandataria presentó, junto con la Secretaría de las Mujeres y representantes de ONU Mujeres, nuevas acciones para prevenir la violencia de género, ampliar los servicios de atención y fortalecer el acceso a la justicia.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, también informó que durante 2027 se instalarán 500 Centros LIBRE adicionales en el territorio nacional.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la ley contra el feminicidio?

La presidenta explicó que la iniciativa se encuentra en el Senado de la República, donde los legisladores revisan los últimos detalles del proyecto.

"Esperemos que este mismo periodo de sesiones, que termina a mediados de diciembre, pueda ya aprobarse", señaló.

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La propuesta legislativa contempla homologar los criterios de investigación del feminicidio en las entidades federativas, establecer sanciones y fortalecer los mecanismos de atención y reparación del daño a las víctimas indirectas.

La iniciativa fue enviada al Congreso en julio de 2026 y permanece pendiente de aprobación.

¿Qué medidas anunció el Gobierno de México contra la violencia hacia las mujeres?

La secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que actualmente operan mil un Centros LIBRE en las 32 entidades federativas, con cobertura aproximada del 40% de los municipios.

Estos espacios han proporcionado más de 1.4 millones de servicios y atendido a más de 650 mil mujeres.

Asimismo, anunció la apertura de siete Centros de Justicia para las Mujeres en Michoacán, Baja California, Guerrero, Oaxaca, Morelos y Chiapas.

También presentó la Guía de Derechos y Seguridad Digital para las Mujeres, desarrollada con la colaboración de plataformas como Google, Meta y TikTok para prevenir el acoso y otras formas de violencia en internet.

Gobierno lanza campaña Hombres por la Transformación contra el machismo

Otra de las acciones anunciadas fue la campaña Hombres por la Transformación, integrada por 12 compromisos para prevenir el acoso, el abuso sexual y las conductas discriminatorias.

La estrategia comenzará en más de 300 planteles del Conalep, con la participación prevista de 170 mil estudiantes varones, y posteriormente se extenderá al Bachillerato Nacional.

Durante la presentación, la Secretaría de las Mujeres informó que 26 entidades federativas han armonizado su legislación en materia de abuso sexual, mientras seis mantienen pendiente este proceso.

Además, destacó que la Línea de las Mujeres, disponible en el 079, opción 1, ofrece orientación gratuita y confidencial las 24 horas del día.

Finalmente, el Gobierno federal anunció actividades durante los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que concluirán el próximo 10 de diciembre, con acciones enfocadas en prevención, protección y acceso a la justicia.

IO