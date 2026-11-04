Captan a pecarí atropellado en Cozumel; ciudadano pide señalamientos para proteger a la fauna silvestre

Un pecarí fue captado mientras se arrastraba con dificultad hacia la vegetación, luego de ser atropellado en una vialidad del otro lado de la isla de Cozumel. El caso fue difundido en redes sociales por un ciudadano, quien pidió a las autoridades instalar señalamientos preventivos para advertir a los automovilistas sobre el cruce de fauna silvestre.

El usuario Youssef Achach relató que encontró al ejemplar mientras transitaba por esa zona y decidió detenerse para intentar auxiliarlo. En el video que compartió se observa al animal desplazarse con dificultad, arrastrando una de sus patas traseras, la izquierda, mientras intenta alejarse de la carretera y llegar a la vegetación. Sin embargo, de acuerdo con el testimonio del ciudadano, ya no fue posible ayudarlo.

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En su publicación, Achach señaló que, de acuerdo con lo que pudo observar, el pecarí habría sido atropellado por turistas que circulaban a exceso de velocidad. Sin embargo, no presentó mayores detalles sobre el vehículo involucrado ni sobre la identidad de sus ocupantes.

"En ese tramo de la isla hacen falta señales visibles que indiquen la presencia de animales y alerten a quienes transitan por la zona para reducir la velocidad y conducir con precaución", escribió.

El usuario destacó que la fauna forma parte de la riqueza natural de la isla y que es necesario tomar medidas preventivas para evitar que más ejemplares pierdan la vida en accidentes viales.

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Ante esta situación, hizo un llamado a las autoridades de la isla y ambientales y a las dependencias correspondientes para que revisen las condiciones de seguridad vial en los puntos donde existe mayor tránsito de animales y consideren instalar señalización preventiva.

También planteó que estas acciones deben acompañarse de medidas de concientización dirigidas a residentes y visitantes, debido a que los caminos de la isla atraviesan zonas donde habita fauna silvestre.

La denuncia señaló que se busca que el caso no quede únicamente como el reporte de un animal atropellado, sino que sirva para impulsar medidas que reduzcan los riesgos para las especies que habitan en Cozumel.