Economía de Yucatán crece el doble que Estados Unidos y tres veces más que la Unión Europea, afirma Marcelo Ebrard

Yucatán registra un crecimiento económico cercano al 4.3% durante 2026, cifra que lo coloca entre los estados con mayor expansión económica del país y que supera, en promedio, el ritmo de crecimiento de economías como Estados Unidos y la Unión Europea, destacó el secretario de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard.

Durante su participación en la conferencia quincenal del gobernador Joaquín Díaz Mena, realizada este miércoles 4 de noviembre en el Centro de Convenciones Siglo XXI de Mérida, el funcionario federal afirmó que la economía yucateca crece el doble que la estadounidense y tres veces más que la europea.

Ebrard atribuyó este comportamiento a la llegada de inversiones públicas y privadas, que han contribuido a ampliar la actividad económica, generar nuevos empleos y fortalecer distintos sectores productivos de Yucatán.

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Ante estos resultados, felicitó al gobernador Joaquín Díaz Mena por el crecimiento de la entidad y destacó la importancia de mantener las condiciones que permitan atraer capital y ampliar las oportunidades de desarrollo.

México también registra crecimiento económico

El secretario de Economía señaló que México mantiene un comportamiento favorable en materia económica y destacó el crecimiento reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), así como el aumento de las exportaciones hacia Estados Unidos.

En materia comercial, indicó que México paga un arancel de 3%, una tasa menor en comparación con la aplicada a otros países. Atribuyó esta condición a la estrategia del Gobierno de México y al trabajo de coordinación con las autoridades estadounidenses.

InnovaFest impulsa la innovación y los proyectos mexicanos

En el marco de su visita a Mérida, Marcelo Ebrard también destacó la realización del InnovaFest 2026, encuentro que reúne a emprendedores, estudiantes, investigadores y empresas para impulsar proyectos tecnológicos y de innovación.

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Informó que en Yucatán se entregaron 17 patentes del IMPI y 30 registros de marca. Además, se esperan 6 mil 500 asistentes y la exhibición de 450 prototipos, con la expectativa de que estos desarrollos puedan llegar al mercado durante el próximo año.

El encuentro también contempla cinco talleres para 600 participantes, con la colaboración de Microsoft, Stori, DiDi y Meta, así como la participación de 30 empresas que respaldan el evento con un fondo de inversión de 90 millones de pesos.

Asimismo, se postularon 700 proyectos a la convocatoria de Innovación Mexicana, cuyos ganadores recibirán ocho premios de 250 mil pesos y ocho de 150 mil pesos.

Después de su jornada en Mérida, el InnovaFest continuará en Morelos el próximo 10 de diciembre.