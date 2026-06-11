Partidos del Mundial 2026 del 12 de junio: goles, resultados y quiénes ganaron

La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continuó este viernes 12 de junio con los debuts de Canadá, Bosnia y Herzegovina, Estados Unidos y Paraguay. La jornada dejó un empate en Toronto y una contundente victoria de los estadounidenses en Los Ángeles.

Canadá rescató un empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina gracias a un gol de Cyle Larin en la recta final del encuentro, sumando así el primer punto mundialista de su historia en una Copa del Mundo masculina.

Más tarde, Estados Unidos tuvo un estreno soñado al derrotar 4-1 a Paraguay en el SoFi Stadium. Folarin Balogun fue la figura del encuentro con un doblete, mientras que un autogol de Damián Bobadilla y una anotación de Giovanni Reyna completaron la goleada. Paraguay descontó por conducto de Mauricio.

Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina

Estados Unidos 4-1 Paraguay

¿Quiénes ganaron hoy?

✅ Estados Unidos

🤝 Canadá y Bosnia y Herzegovina empataron

Goleadores del día

Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina

Lukic (Bosnia y Herzegovina)

Cyle Larin (Canadá)

Estados Unidos 4-1 Paraguay

Damián Bobadilla (autogol)

Folarin Balogun (2)

Giovanni Reyna

Mauricio (Paraguay)

Mundial 2026: Agenda de partidos del 13 de junio de 2026: horarios confirmados

13:00 horas (Ciudad de México, Campeche y Yucatán)

14:00 horas (Quintana Roo)

16:00 horas (Ciudad de México, Campeche y Yucatán)

17:00 horas (Quintana Roo)

19:00 horas (Ciudad de México, Campeche y Yucatán)

20:00 horas (Quintana Roo)

22:00 horas (Ciudad de México, Campeche y Yucatán)

23:00 horas (Quintana Roo)

¿Quién transmite en vivo y dónde ver por TV y online los partidos del Mundial 2026?

Televisión abierta

Canal 5

Azteca 7

Televisión de paga

TUDN

Streaming

ViX Premium (Pase Mundial)

Los aficionados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo pueden seguir los partidos a través de las mismas señales, considerando únicamente el cambio de horario en Quintana Roo, que tiene una hora más respecto al centro de México.

¿A qué hora son los partidos de hoy en Quintana Roo, Campeche y Yucatán?

Catar vs Suiza | 14:00 horas

Brasil vs Marruecos | 17:00 horas

Haití vs Escocia | 20:00 horas

Australia vs Turquía | 23:00 horas

Catar vs Suiza | 13:00 horas

Brasil vs Marruecos | 16:00 horas

Haití vs Escocia | 19:00 horas

Australia vs Turquía | 22:00 horas

Tabla de posiciones

Suiza* – 0 puntos

Canadá – 1 punto

Bosnia y Herzegovina – 1 punto

Catar* – 0 puntos

*Sin debutar aún.

Estados Unidos – 3 puntos

Australia* – 0 puntos

Turquía* – 0 puntos

Paraguay – 0 puntos

*Sin debutar aún.