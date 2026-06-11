Partidos del Mundial 2026 del 12 de junio: goles, resultados y quiénes ganaron

La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continuó este viernes 12 de junio con los debuts de Canadá, Bosnia y Herzegovina, Estados Unidos y Paraguay. La jornada dejó un empate en Toronto y una contundente victoria de los estadounidenses en Los Ángeles.
Canadá rescató un empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina gracias a un gol de Cyle Larin en la recta final del encuentro, sumando así el primer punto mundialista de su historia en una Copa del Mundo masculina.
Más tarde, Estados Unidos tuvo un estreno soñado al derrotar 4-1 a Paraguay en el SoFi Stadium. Folarin Balogun fue la figura del encuentro con un doblete, mientras que un autogol de Damián Bobadilla y una anotación de Giovanni Reyna completaron la goleada. Paraguay descontó por conducto de Mauricio.
Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina
Estados Unidos 4-1 Paraguay
¿Quiénes ganaron hoy?
✅ Estados Unidos
🤝 Canadá y Bosnia y Herzegovina empataron
Goleadores del día
Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina
Lukic (Bosnia y Herzegovina)
Cyle Larin (Canadá)
Estados Unidos 4-1 Paraguay
Damián Bobadilla (autogol)
Folarin Balogun (2)
Giovanni Reyna
Mauricio (Paraguay)
Mundial 2026: Agenda de partidos del 13 de junio de 2026: horarios confirmados
13:00 horas (Ciudad de México, Campeche y Yucatán)
14:00 horas (Quintana Roo)
16:00 horas (Ciudad de México, Campeche y Yucatán)
17:00 horas (Quintana Roo)
19:00 horas (Ciudad de México, Campeche y Yucatán)
20:00 horas (Quintana Roo)
22:00 horas (Ciudad de México, Campeche y Yucatán)
23:00 horas (Quintana Roo)
¿Quién transmite en vivo y dónde ver por TV y online los partidos del Mundial 2026?
Televisión abierta
Canal 5
Azteca 7
Televisión de paga
TUDN
Streaming
ViX Premium (Pase Mundial)
Los aficionados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo pueden seguir los partidos a través de las mismas señales, considerando únicamente el cambio de horario en Quintana Roo, que tiene una hora más respecto al centro de México.
¿A qué hora son los partidos de hoy en Quintana Roo, Campeche y Yucatán?
Catar vs Suiza | 14:00 horas
Brasil vs Marruecos | 17:00 horas
Haití vs Escocia | 20:00 horas
Australia vs Turquía | 23:00 horas
Catar vs Suiza | 13:00 horas
Brasil vs Marruecos | 16:00 horas
Haití vs Escocia | 19:00 horas
Australia vs Turquía | 22:00 horas
Tabla de posiciones
Suiza* – 0 puntos
Canadá – 1 punto
Bosnia y Herzegovina – 1 punto
Catar* – 0 puntos
*Sin debutar aún.
Estados Unidos – 3 puntos
Australia* – 0 puntos
Turquía* – 0 puntos
Paraguay – 0 puntos
*Sin debutar aún.