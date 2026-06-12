Susana Gómez-Mont en México 86: ¿existió en la vida real el personaje interpretado por Karla Souza?

La llegada de México 86 a Netflix ha despertado la curiosidad de miles de espectadores que buscan descubrir qué personajes de la película están basados en figuras reales. Uno de los nombres que más preguntas ha generado es el de Susana Gómez-Mont, interpretada por Karla Souza, una mujer que desempeña un papel fundamental dentro de la trama.

Aunque muchos creen que se trata de una figura histórica vinculada al futbol mexicano, la realidad es distinta. Susana Gómez-Mont no corresponde a una persona específica que haya existido durante la organización del Mundial de México 1986, sino que fue creada para representar a varias mujeres que trabajaron detrás de los grandes proyectos políticos, deportivos y mediáticos de aquella época.

Dentro de la historia, el personaje funciona como una voz de conciencia y un apoyo estratégico para los protagonistas involucrados en la lucha por llevar la Copa del Mundo de 1986 a territorio mexicano. Su presencia refleja el trabajo silencioso que muchas mujeres realizaron en espacios donde tradicionalmente predominaban los hombres.

La propia Karla Souza ha explicado que para construir a Susana encontró inspiración en mujeres cercanas a su vida, especialmente en su madre, a quien describió como una persona independiente y decidida que desafió las normas sociales de los años ochenta. Esa influencia ayudó a dar forma a un personaje fuerte, inteligente y capaz de enfrentar estructuras de poder.

Además, algunos especialistas han señalado que ciertos rasgos de Susana Gómez-Mont podrían recordar a figuras femeninas relacionadas con el entorno deportivo y empresarial de la época, aunque la producción nunca ha confirmado que exista una referencia directa a alguna persona en particular.

La película revive la carrera por el Mundial de 1986

La cinta dirigida por Gabriel Ripstein reconstruye, con un tono de sátira política y deportiva, los acontecimientos que permitieron a México convertirse en sede del Mundial de 1986 después de que Colombia renunciara a organizar el torneo por problemas económicos y de infraestructura.

A través de personajes inspirados en figuras reales y otros creados para enriquecer la narrativa, México 86 muestra las negociaciones, conflictos y decisiones que marcaron uno de los episodios más importantes en la historia del futbol mexicano.

Mientras algunos protagonistas tienen una clara relación con personajes históricos, el caso de Susana Gómez-Mont destaca por representar a un grupo de mujeres cuyo trabajo pocas veces aparece en los libros, pero que resultó fundamental para la construcción de grandes proyectos nacionales.

Con esta mezcla de ficción y realidad, México 86 busca mostrar la historia detrás de uno de los eventos deportivos más importantes que ha organizado el país y rescatar el papel de quienes ayudaron a hacerlo posible lejos de los reflectores.