Sujeto alcoholizado genera severos daños en la unidad Flor de Limón de Campeche

Un sujeto en estado de ebriedad generó diversos accidentes en la unidad habitacional de Flor del Limón, por lo que fue detenido por elementos de la Policía Estatal para el deslinde de responsabilidades.

Habitantes de la Calle Perú señalaron que la persona iba a exceso de velocidad, por lo que generó daños a dos vehículos y terminó su carrera tras impactar un poste que dejó colgando tras quebrar la base de este. También afectó la fachada de un predio en el lugar.

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Dada la gravedad del percance, la camioneta del sujeto quedó destrozada del lado izquierdo en la parte delantera.

Además, hasta el operador de la grúa encargada de retirar el vehículo involucrado tuvo complicaciones para realizar su trabajo.