Síguenos

Última hora

México

¿A quién apoya Salt Bae en el Mundial 2026? El chef turco habló en exclusiva para Por Esto!

Campeche

Sujeto alcoholizado genera severos daños en la unidad Flor de Limón de Campeche

Habitantes de la Calle Perú señalaron que la persona iba a exceso de velocidad, por lo que generó daños a dos vehículos y terminó su carrera tras impactar un poste.

David Vázquez

Por David Vázquez

12 de jun de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

El conductor bajo los efectos del alcohol provocó severos daños.
El conductor bajo los efectos del alcohol provocó severos daños. / Foto: Alejandro Pech

Un sujeto en estado de ebriedad generó diversos accidentes en la unidad habitacional de Flor del Limón, por lo que fue detenido por elementos de la Policía Estatal para el deslinde de responsabilidades.

Habitantes de la Calle Perú señalaron que la persona iba a exceso de velocidad, por lo que generó daños a dos vehículos y terminó su carrera tras impactar un poste que dejó colgando tras quebrar la base de este. También afectó la fachada de un predio en el lugar.

La principal amenaza para el estado siguen siendo los huracanes del Atlántico y Golfo de México.

Noticia Destacada

Diferencia entre tornado, huracán, tifón y ciclón: ¿cuál representa el mayor riesgo para Campeche en 2026?

Dada la gravedad del percance, la camioneta del sujeto quedó destrozada del lado izquierdo en la parte delantera.

Además, hasta el operador de la grúa encargada de retirar el vehículo involucrado tuvo complicaciones para realizar su trabajo.

Te puede interesar