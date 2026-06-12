¿Quién juega hoy en el Mundial 2026: partidos de este 13 de junio horarios, resultados y dónde ver en vivo

La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este sábado 13 de junio con una jornada que promete emociones en Estados Unidos y Canadá, donde ocho selecciones saltarán al terreno de juego en cuatro encuentros correspondientes a los grupos B, C y D.

Uno de los partidos más esperados será el debut de Brasil frente a Marruecos, en lo que representa la primera prueba importante para la selección dirigida por Carlo Ancelotti. Además, Catar se enfrentará a Suiza, Haití hará su presentación ante Escocia y Australia chocará contra Turquía.

Mundial 2026: Agenda de partidos del 13 de junio de 2026

Catar vs Suiza

Grupo B

Sede: Estadio Bahía, San Francisco

Hora CDMX, Campeche y Yucatán: 13:00 horas

Hora Quintana Roo: 14:00 horas

Brasil vs Marruecos

Grupo C

Sede: Estadio Nueva York-Nueva Jersey

Hora CDMX, Campeche y Yucatán: 16:00 horas

Hora Quintana Roo: 17:00 horas

Haití vs Escocia

Grupo C

Sede: Boston Stadium

Hora CDMX, Campeche y Yucatán: 19:00 horas

Hora Quintana Roo: 20:00 horas

Australia vs Turquía

Grupo D

Sede: BC Place, Vancouver

Hora CDMX, Campeche y Yucatán: 22:00 horas

Hora Quintana Roo: 23:00 horas

¿Quién transmite en vivo y dónde ver por TV y online los partidos del Mundial 2026?

Los aficionados podrán seguir la actividad mundialista mediante distintas plataformas y canales de televisión.

Televisión abierta

Canal 5

Azteca 7

Televisión de paga

TUDN

Streaming

ViX Premium (Pase Mundial)

El encuentro entre Brasil y Marruecos será transmitido por televisión abierta a través de Canal 5 y Azteca 7, además de TUDN y ViX Premium.

Por su parte, los partidos Catar vs Suiza, Haití vs Escocia y Australia vs Turquía estarán disponibles exclusivamente mediante ViX Premium.

¿A qué hora son los partidos de hoy en Quintana Roo, Campeche y Yucatán?

Quintana Roo

Catar vs Suiza | 14:00 horas

Brasil vs Marruecos | 17:00 horas

Haití vs Escocia | 20:00 horas

Australia vs Turquía | 23:00 horas

Campeche y Yucatán

Catar vs Suiza | 13:00 horas

Brasil vs Marruecos | 16:00 horas

Haití vs Escocia | 19:00 horas

Australia vs Turquía | 22:00 horas

La atención estará puesta principalmente en Brasil, que inicia su camino rumbo a la búsqueda de su sexta Copa del Mundo, así como en Marruecos, selección que sorprendió al planeta al alcanzar las semifinales en Catar 2022 y que ahora busca consolidarse como una de las potencias emergentes del futbol internacional.