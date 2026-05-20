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Yucatán / Sucesos

Hallan un cadáver con huellas de violencia en el monte en la vía Ticul-Sacalúm

Un hombre encontró el cadáver de una persona, presuntamente de la tercera edad.

Por Benito Cetina

20 de may de 2026

2 min

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Encuentran cadáver en el monte en la vía Ticul-Sacalúm
Encuentran cadáver en el monte en la vía Ticul-Sacalúm / Por Esto!

Macabro hallazgo se registró la tarde de ayer en una parcela ubicada a la vera de la carretera Ticul-Sacalúm, donde fue localizado el cuerpo sin vida y en avanzado estado de descomposición de un hombre, presuntamente de la tercera edad.

De acuerdo con los primeros reportes y de datos recabados en el lugar de los hechos, el descubrimiento ocurrió cuando un transeúnte ingresó entre la maleza del terreno para realizar sus necesidades fisiológicas.

Luego de avanzar varios metros entre los arbustos, el hombre se encontró de manera repentina con el cadáver, situación que lo llevó a salir alterado del lugar y solicitó ayuda inmediata a través del número de emergencias 911.

El menor fue puesto a disposición de la FGE Yucatán

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Minutos después arribaron elementos de la Policía Municipal de Ticul y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades señalaron que, debido a las condiciones en las que fue localizado el cuerpo, el fallecido habría perdido la vida desde hace varios días.

Huellas de golpes

Trascendió además que el cadáver presentaba posibles huellas de golpes, por lo que no se descarta ninguna línea de investigación.

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La zona fue acordonada por agentes municipales para preservar la escena y evitar la alteración de indicios, mientras se daba aviso a las autoridades ministeriales correspondientes.

Hasta el cierre de esta edición, el hombre permanece en calidad de desconocido. Se esperaba la llegada de personal del Servicio Médico Forense y de la Fiscalía General del Estado, quienes realizarían el levantamiento del cuerpo y las diligencias de rigor.

Será la necropsia de ley la que determine con precisión las causas del fallecimiento y si existió participación de terceros en este hecho que ha causado consternación.

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