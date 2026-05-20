Incendio de una casa en Villamar II moviliza a cuerpos de emergencia en Playa del Carmen

Un incendio se registró en una casa en el fraccionamiento Villamar II de esta ciudad de Playa del Carmen provocó pánico a sus moradores y vecinos, quienes al percatarse del fuego y las cortinas de humo de inmediato solicitaron el apoyo a las autoridades para su intervención, no se reportaron intoxicados solo se llevaron el miedo.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Isla del Bali con Avenida Isla Baleares en el fraccionamiento Villamar II, donde se registró el incendio en una casa lo que provocó una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia para revisar el siniestro.

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En la escena arribaron elementos de bomberos, de Protección Civil, un equipo de paramédicos a bordo de tres ambulancias quién es de inmediato, entraron en acción para revisar el siniestro.

Elementos de bomberos de Playa del Carmen de inmediato descargaron las gruesas mangueras y dieron paso a los chorros de agua para apagar el fuego, la rápida movilización, lograron controlar que el fuego amenazaba con abrazar la vivienda.

Por fortuna, no se registraron intoxicados ni lesionados, ya que los cuerpos de emergencia actuaron con rapidez, los paramédicos revisaron a la gente presente, aunque no presentan ningún síntoma de intoxicación.

La fuerte movilización de los cuerpos de emergencia causó pánico entre el sector vecinal, aunque la situación no pasó a mayores, las autoridades, antes de retirarse, se aseguraron, extinguir todo indicio de fuego.

De acuerdo a los primeros reportes preliminares, al parecer un cortocircuito de los servicios de energía eléctrica, provocaron el incendio, lo que generó miedo y pánico de sus moradores, pero la situación fue contradictoria a tiempo.