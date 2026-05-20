Royal Caribbean se pronuncia tras rechazo a Perfect Day en Mahahual; asegura que buscará alternativa

La empresa naviera Royal Caribbean afirmó que continuará trabajando en una alternativa para concretar su inversión en México, luego de que autoridades ambientales rechazaran aprobar el megaproyecto turístico Perfect Day Mexico, planeado para desarrollarse en Mahahual, Quintana Roo.

A través de un comunicado difundido este miércoles, la compañía expresó estar decepcionada por la decisión del Gobierno mexicano, aunque aseguró que respetará el proceso de evaluación ambiental y que su intención es mantener el diálogo para avanzar con una propuesta que no afecte a la comunidad ni al entorno natural.

“Estamos decepcionados por la decisión de SEMARNAT y respetamos el papel de las autoridades ambientales de México. Mahahual es un lugar especial que merece cuidado y protección”, señaló la empresa.

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Royal Caribbean añadió que, pese al rechazo, mantiene su interés en el país y se dijo optimista sobre la posibilidad de desarrollar un proyecto que permita avanzar su inversión de forma responsable.

“Seguimos creyendo en México y somos optimistas sobre el potencial de avanzar nuestra inversión de manera responsable”, sostuvo.

La compañía también anunció que en las próximas semanas buscará retomar el contacto con distintos sectores para diseñar un nuevo camino que incluya beneficios económicos y sociales.

“En las próximas semanas volveremos a involucrar a las partes interesadas para avanzar de una manera que genere prosperidad compartida, mediante el desarrollo de infraestructura ambiental esencial, la creación de miles de empleos locales y programas comunitarios”, afirmó.

El proyecto Perfect Day Mexico contemplaba la construcción de un complejo turístico exclusivo para cruceristas, con infraestructura conformada por piscinas, restaurantes y un parque acuático con decenas de toboganes.

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Semarnat confirmó que el proyecto no será aprobado por riesgo ambiental

El rechazo oficial al megaproyecto fue confirmado por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, quien aseguró públicamente que la dependencia federal no otorgará autorización para el desarrollo.

“Me permito informarles que no se va a aprobar el proyecto de Perfect Day de Royal Caribbean”, declaró.

Bárcena agregó que incluso se tiene conocimiento de que la empresa evalúa desistirse del plan original, aunque puntualizó que la postura de la autoridad ambiental es firme.

“Sabemos que la empresa está también buscando desistirse del propio proyecto, pero nosotros como Semarnat no lo vamos a aprobar”, expresó.